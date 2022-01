A decemberi bajnokin a BFC Siófok, az év első felkészülési meccsén pedig a Soroksár nyert, mindkét oldalon sok volt a hiányzó, a vendégek tizenhárom mezőnyjátékossal érkeztek, míg a siófoki oldalon az MTK-hoz igazolt Szakály Dénes és a kölcsönben Kozármislenybe került Tóth Zoltán mellett ezúttal György, Horváth Milán, Varjas és Krausz sem játszott, ami nem jó hír a január tizenkettedikén kezdődő, egyhetes törökországi edzőtábor előtt.

Szakály Dénes karrierjében úgy tűnik fontos állomás Siófok, eddig ugyanis mindig fellendítette azt, hiszen innen az élvonalba, előbb Paksra, most pedig az MTK-hoz vezetett az útja. Tóth Zoltán a nyáron érkezett Iváncsáról, neki nem sikerült beverekedni magát az együttesbe, húszból nyolc bajnokin szerepelt az ősszel, hétszer csereként, mindössze 176 pernyi lehetőséget kapott, Kozármislenyben viszont egymás után másodszor lehet bajnok a harmadosztályban. Ha új arc nem is, de egy visszatérő azért akadt a „Sori” ellen a saját nevelésű Lapos Máté személyében, aki remélhetőleg meggyőzi teljesítményével Domján Attilát arról, hogy helye van a keretben, mely belső védőkben jelenleg nem bővelkedik. Lapos az őszt a harmadosztály nyugati csoportjában hatodik Bicskén töltötte, tizenöt találkozón kezdett és játszott végig a védő, melyeken csak kétszer kaptak ki és mindössze tizenkét gólt kaptak, vagyis vélhetően nem teljesített rosszul. Új labdarúgók érkezése nem várható a télen Siófokon.

– A keret kész, kialakult a tavaszra – mondta Mihalecz István sportigazgató. – Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet változás, mert többek iránt is van érdeklődés, ám az új igazolás helyett most a keret összetartása a prioritás. Sikerült egy olyat kialakítani, mely ha nem is annyira erős, mint a 2020-ban az ötödik helyen végzetté, ám nagyobb lehetőség, potenciál van benne, mint az akkoriban, mert lényegesen több fiatal alkotja.

A sportigazgató szerint az elvárás a csapattal szemben a 7-12. hely volt, az ősszel – a pontok és a tabellán elfoglalt hely alapján – jól teljesítettek, különösen hazai pályán, ahol tavaly április óta nem kaptak ki, már tizenhárom veretlen bajnokinál járnak.

Az edzőmeccsre visszatérve az első félidőben nem játszottak rosszul Polényiék, Nikházi lábában volt az előny, ám az addig passzív vendégek a fordulás után dominálni tudtak, Horváth kétgólos (0–2), Damásdi pedig háromgólos (1–4) hátrányban szépített. Az utolsó perceket tízen játszották le a házigazdák Cipf sérülése miatt, ami remélhetőleg nem komoly.

BFC Siófok–Soroksár 2–4 (0–0)

BFC Siófok, I félidő: Hutvárner (Szmola) – Polényi, Lapos, Jagodics, Deutsch – Medgyes, Szakály A. - Farkas, Nikházi, Balogh – Elek. II. félidő: Szmola (Boros) – Kiss B., Lapos, Varga, Deutsch – Kecskés, Medgyes – Damásdi, Eördögh, Cipf – Horváth P. Edző: Domján Attila.

Soroksár: Major – Ternován, Gengeliczki, Gyömbér, Valencsik- Haris, Hudák – Csernik, Lőrinczy (Magyari), Korozmán – Lovrencsics (Kovac). Edző: Lipcsei Péter.

Gólszerzők: Horváth P., Damásdi, illetve Haris (2), Hudák, Kovac.