Az elmaradt Falco KC Szombathely elleni mérkőzést követően idegenben folytatja tehát a bajnoki pontvadászatot a Kaposvári KK. A hajdúságiak ellen tavaly ősszel emlékezetes csatában nyertek Hendleinék. Az előzetesen esélyesebbnek tartott, nem titkoltan bajnoki és Magyar Kupa éremért harcba szálló debreceniek ellen hosszabbításban sikerült nyerni 96–91-re. Akkor még Milenko Topics irányította vezetőedzőként Tóth Ádámékat. A helyét azóta a görög Jorgosz Vovorasz vette át. Vele eleinte jól is alakult a közös munka. Több győzelmet aratott a DEAC, aztán némi megtorpanás következett. Az utóbbi három találkozót elvesztette az alföldi csapat. Előbb a Szolnoki Olajbányász nyert Debrecenben 74–63-ra, majd Sopronban szenvedtek nagyon sima 100–75-ös vereséget. Az elmúlt fordulóban Körmenden léptek pályára és 89–73-ra maradtak alul. A hullámvölgy az alapszakasz tabelláján elfoglalt helyezésben is hűen tükröződött. A korábban harmadik helyen álló DEAC a tíz győzelem és kilenc vereségből álló mérleggel a hatodik helyen várja a folytatást. Ennek alapján is nagy rangadó várható, hiszen az éppen előttük, az ötödik helyen álló kaposváriakat fogadják.

Ami Nikola Lazics vezetőedző tanítványait illeti, zsinór­ban öt győzelemmel javítottak mérlegükön és hosszú évek óta nem álltak ilyen előkelő helyen januárban a bajnoki alapszakaszban. A kaposváriak az elmúlt héten nem játszhattak, mert a szombati találkozót betegségekre való hivatkozással a szombathelyiek elhalasztatták. Jó lenne, ha a korábbi hetekben látott lendületet sikerülne átmenteni és azt a hatékony védekezésre épített kosárlabdát játszaná a csapat a hajdúsági városban, mint amely sikerre vezetett az elmúlt fordulókban.

A somogyiak a lehető legjobban szerettek volna felkészülni a debreceni összecsapásra, ennek érdekében már pénteken elutaznak a találkozó helyszínére. A felkészülést ugyanakkor betegségek nehezítették, így csak a találkozó előtt derül ki, hogy ki tudja vállalni a játékot. Az U20-as korosztály bajnoki találkozóját későbbi időpontra halasztották.