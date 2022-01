Pécsen, a Rátgéber Akadémián rendezték meg az I. Füzesi József Emléktornát, melyen részt vett Magyarország U18-as fiú kosárlabda-válogatottja is. A megméretésen a nemzeti együttesen kívül az OKK Spars Sarajevo (Bosznia-Hercegovina), a Lokomotiv Kubany (Oroszország) és Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs U18-as alakulata vett részt. A mieink a Lokomotiv Kubany ellen kezdték meg a mérkőzések sorát, s egy egészen parádés első negyed után magabiztos diadalt arattak. Másnap a bosnyákokkal néztek szembe a magyarok. A Sarajevo a második negyed után már tíz ponttal vezetett, a fordulás után pedig mindössze egy egységet tudtak faragni a hazaiak a hátrányukból. Az utolsó meccsen az NKA Pécs U18 volt a válogatott ellenfele, s a nemzeti együttes végül kilencpontos győzelmet aratott.



A magyar együttesben ott volt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kiválósága, Antalics Dániel is. A Kasi tehetsége az első és a második összecsapáson csereként kapott lehetőséget, s a bosnyákok ellen két pontot dobott. Az akadémisták ellen már kezdett, s alaposan meghálálta a bizalmat, hiszen tizennégy pontjával a magyar U18-as válogatott legeredményesebb kosárlabdázója volt.



Eredmények

NKA Pécs U18– Magyarország U18 60–71

(13–18, 20–18, 15–19, 12–16)

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia.

Magyarország U18: Csendes 5, Ságodi 11/3, Hajdú 12/6, Antalics 14, Csuti 9/3. Csere: Cseh -, Magyari 2, Csátaljay 10/6, Hőgye 8/3, Várszegi -, Gazdag -. Szövetségi edző: Váradi Kornél. Edzők: Góbi Henrik és Losonczy Dániel.

Az NKA Pécs U18 legjobb dobói: Meszlényi 17/3, Árva-File 15/9, Kelemen 8/3.



Magyarország U18– OKK Spars Sarajevo (bosnyák) 65–74 (13–20, 11–14, 20–20, 21–20)

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia.

Magyarország U18: Csendes 16/3, Kőházi -, Vincze -, Hajdú 8/6, Csuti 15/6. Csere: Várszegi 9/9, Fekete 4/3, Antalics 2, Hőgye 6, Maly -, Horváth 3/3, Tóth P. 2. Szövetségi edző: Váradi Kornél. Edzők: Góbi Henrik és Losonczy Dániel.

Az OKK Spars Sarajevo legjobb dobói: Muic 17/9, Jovic 17/6, Zrno 13.



Magyarország U18– Lokomotiv Kubany U18 63–48 (23–9, 9–16, 13–12, 18–11)

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia

Magyarország U18: Csendes 12/3, Kőházi -, Hajdú 8/6, Magyari -, Csuti 17. Csere: Vincze 8/3, Hőgye 4, Csátaljay 8, Maly 1, Tóth P. 3, Antalics -, Ságodi 2. Szövetségi edző: Váradi Kornél. Edzők: Góbi Henrik és Losonczy Dániel.

A Lokomotiv Kubany U18 legjobb dobói: Vediscsev 12/9, Scsetinyin 10, Grusevszkij 7/3.

További eredmények: OKK Spars Szarajevó–NKA Pécs 102–79, Lokomotiv Kubany–NKA Pécs 80–76, OKK Spars Sarajevo–Lokomotiv Kubany 97–73.



A torna All Star csapata: Meszlényi Róbert (NKA Pécs), Csuti Kornél (Magyarország U18), Zinedin Muic (OKK Spars Szarajevó), Filip Jovic (OKK Spars Szarajevó), Danyiil Glazkov (Lokomotiv Kubany). A legértékesebb játékos (MVP) az OKK Spars Sarajevo kosárlabdázója, Harun Zrno lett.

Az I. Füzesi József Emléktorna végeredménye: 1. OKK Spars Sarajevo, 2. Magyarország U18, 3. Lokomotiv Kubany, 4. NKA Pécs.

– Nagyon köszönjük a Rátgéber Akadémiának a meghívást és a kiváló rendezést. Pécs és az akadémia remek házigazdája volt ennek a tornának – nyilatkozta Váradi Kornél, a válogatott szövetségi edzője a Rátgéber Akadémia hivatalos honlapján. – Tartalmas három mérkőzést játszottunk, amelyek megmutatták, mi az a nemzetközi szint, ahova el kell jutnunk. Továbbra is hinnünk kell az elvégzett munkában, a klubokban napi szinten, a válogatottnál pedig az összetartásokon kell úgy dolgoznunk, hogy a játékosok folyamatosan fejlődjenek! Ahhoz képest, hogy viszonylag keveset készülhettünk együtt, voltak pozitívumok, miként azt is látjuk, hogy miben kell előrébb lépnünk. Összességében nagyon hasznos és tanulságos torna volt ez számunkra, sokat adott nekünk.





Fotó: Rátgéber Akadémia