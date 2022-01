Csütörtök délelőtt a rövid téli szünetet követően újra munkába álltak a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói.

– A családommal, a párommal és a nemrég született kislányommal töltöttem a karácsonyi ünnepeket – mondta Pintér Norbert, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Voltunk otthon Szerbiában is, illetve Kaposváron teltek az elmúlt napok. A szakmai stábtól erre az időszakra is kaptunk programokat, amikkel szinten tudtuk magunkat tartani, nehogy plusz kilókkal térjünk vissza.

Az üdvözlés pillanatait, egy rövid év eleji megbeszélés követte, majd a Cseri úti műfüves pálya felé vették az irányt a játékosok, hogy belevágjanak a felkészülési időszakba.

– A felkészülési időszakot kevés labdarúgó szereti, de tudjuk, hogy végig kell csinálni ahhoz, hogy megfelelő állapotba kerüljünk a bajnokság kezdetére – tette hozzá Pintér Norbert. – Remélem, mindenki számára sérülésmentesen lesz az alapozás, s jó olyan jó állapotba kerülünk, ami megalapozza a remek teljesítményünket. Az elmúlt hónapokban sikerült megismernem a harmadosztályt, amely meglátásom szerint igen vegyes képet mutat. Csapatszinten sokkal több van bennünk, mint azt az őszi szezon mutat, így bízom benne, hogy a most kezdődött felkészülés kihozza belőlünk a legjobbat. Az ősz végére már érződött rajtunk az összeszokottság, s ezt az utat folytatva jó tavasz elé nézünk. A célom, hogy a bajnokság első felében végezzen a csapat.

A Rákóczi labdarúgóira az első napokban felmérések várnak, majd hétfőtől napi két edzéssel készülnek a februári rajtra.

– Az első két nap a tesztelésekről, mérésekről fog szólni – fogalmazott Nagy Tamás, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Ezek megmutatják, hogy ki mennyit dolgozott a karácsonyi időszakban. Szombaton egy egymásközti játékkal zárjuk a hetet, majd hétfőn elindítjuk a kőkemény munkát, napi két edzéssel. A felkészülés annyiban változik a nyárihoz képest, hogy ezúttal a fizikai részét délután tartjuk a rövid nappalok miatt, míg a csapat játékfejlesztése délelőtt lesz. Ez négy hétig fog tartani. Ezek mellett szerda-szombat ritmusban iktattuk be a felkészülési mérkőzéseket. Nem választottunk a harmadosztálynál erősebb csapatokat, mert még mindig nagyon képlékeny a keret. Amikor már változnak a célok és egy jóval nagyobb játékerőt tud képviselni az együttes, akkor van értelme a szintlépésnek.

A Rákóczi húsz fordulót követően a tizenharmadik helyről várja a bajnokság tavaszi felét, melyben szeretne előrébb lépni a tabellán.

– Ebben a félévben már nem elfogadható a negyven százalék körüli teljesítmény, amit ősszel felmutattunk – tette hozzá Nagy Tamás. – Ez annak tudható be, hogy a játékosok beépítésével sok idő elment. Most szeretnék sokkal előrébb lépni, a középmezőny elejébe. Az egyéni képességek tekintetében alkalmas erre a csapat.

A téli időszak egyik legizgalmasabb kérdése, hogy milyen változások lesznek a keretben.

– Fontos, hogy versenyeztetni tudjuk a játékosokat a posztokon – vélekedett Nagy Tamás. – Négy-öt helyen még nyitott minden, ebben is előre kell lépnünk. Bízom abban, hogy legalább három pozícióban is erősíteni tudunk. Az igazolássokkal úgy szeretnénk építeni a klubot, hogy a következő szezonban már magasabb célokat lehessen megfogalmazni. Vannak tehetségeink, akikben megvan az, hogy magasabb szinten játszhatnak majd, de egyelőre még gyermekkorban vannak. Úgy látom, hogy a jelenlegi generációnál sokkal lassabb az átmenet a felnőtt korig, mint az volt tíz évvel ezelőtt. Hiányzik a kiszámíthatóság, így pedig nehéz beépíteni egy fiatal játékost. Az akadémiáról ugyanúgy érkeznek majd a felnőtt csapathoz edzésre. Vannak olyanok, akiket be lehet majd építeni a csapatba pár éven belül. Ennek a télnek viszont arról kell szólnia, hogy meghatározó, kész játékosokat igazolunk, akik fokozzák az eredményességet. Minden meccsen rengeteg helyzetünk volt, de hiányzott a befejezés. Ami bosszantó, hogy csapatszinten kevesebb gólt szereztünk, mint aki vezeti góllövőlistát. Ez nem néz ki jól.

A Kaposvári Rákóczi FC tervezett edzőmérkőzései. 2022. január 12., 13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Aqvital FC Csákvár (NB II.). Január 15, 14.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC (NB III. Közép csoport). Január 19., 14.00: Paksi FC II. (NB III. Közép csoport)–Kaposvári Rákóczi FC. Január 22.: szervezés alatt. Január 26., 14.00: Kaposvári Rákóczi FC–NK Nafta Lendava (szlovén II.). Január 29., 15.00: Kaposvári Rákóczi FC–Gerjeni SK (NB III. Közép csoport). Február 2., 14.00: Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II. Február 6., 15.00: Kaposvári Rákóczi FC–B Build Mohács (NB III. Közép csoport).