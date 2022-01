FUTOTTAK (VOLNA) A KORHELYEK Több mint három évtizedre visszanyúló hagyománya van az év első somogyi sportmegmozdulásának, a hagyományos kaposvári Korhely-futásnak, még anno 1989-ben rendezték az elsőt. Tavaly elmaradt a pandémia miatt, s idén is keresztbe tett a szervezőknek és a futni vágyóknak a vírusjárvány.



ÁTÚSZTÁK-HÚZTÁK A BALATONT Immár 39. alkalommal rendezték meg a Révfülöp és Balatonboglár közötti hagyományos, több mint öt kilométeres LIDL Balaton-átúszást. Bár előzetesen több mint tízezren neveztek, az egy héttel elhalasztott, embert próbáló erőpróbán végül aztán majd hét­ezren csobbantak a Balatonba. A klasszikus 5,2 kilométeres távon több mint 6200-an, míg a másodszor megrendezett – Boglárról induló, s ugyanide visszaérkező –, 2,6 km-es féltávra félezren jelentkeztek. A rendező BSI Budapest Sportiroda első alkalommal hirdette meg az ugyancsak 5,2 km-es Balaton-áthúzást a SUP-osok számára, amelyet több mint kétszázan vállaltak. A három viadalon 234-en képviselték a somogyi színeket. Bár a pandémia miatt szinte lehetetlen feladat volt átlépni a határt, mégis 25 országból érkeztek a résztvevők.



CSAPATNYI LÉGIÓS A rekord­bajnok Fino-Kaposvár férfiröplabda-csapata teljesítette az alapcéljait: mind a bajnoki pontvadászatban, mind pedig a Magyar Kupában ezüstérmesek lettek a Bp. Pénzügyőr SE mögött, amelynek a csapatkapitánya az a Magyar Bálint, aki Kaposvárról indult, s őt választották meg 2021 legjobb férfi röplabdázójának. Amúgy a somogyi megyeszékhelyen megugrott a külföldi légiósok száma: Vitalij Melnikov és Denys Veletsky hazatért Oroszországba, illetve Ukrajnába, az ugyancsak Ilia Makarov pedig a Bp. Kistext SE csapatához igazolt. Egyedül csak a marokkói Hamza Ouyachi maradt az argentin Ruben Wolochin vezette csapatból, hozzá csatlakozott az ugyancsak marokkói Oussama El Azhari, a venezuelai Vasques Osta Moises Eduardo, a kubai Sandoval Rojas José Antonio, a brazil Garchet Hiago Antunes és a bosnyák Marko Milovanovics.



AZ ÉV ÓVÁSA Miután a Fino-Kaposvár visszamondta a nemzetközi kupá(ka)t, így csak a hazai pontvadászatra kellett összpontosítaniuk. Arra viszont nagyon figyeltek. Bár Kecskeméten kikaptak 3–2-re, a házigazdák hibáztak – ha csak egyetlen pont erejéig is, de öt külföldi, pontosabban nem magyar játékengedéllyel rendelkező játékosuk volt fenn a pályán –, így a somogyiak megóvták a meccset, s ők kapták a győzelemért járó három pontot.

DIAMANT-BRONZOK Nyáron még látványosan ünnepelt az 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC női röplabdaegyüttese, amely fennállása legnagyobb sikerét érte el a Magyar Kupában és a Challenge Kupában szerzett bronzérmével. A kupabronzért kalapot emelünk, a Challenge Kupában viszont ehhez a harmadik helyhez – miután egymás után léptek vissza a csapatok – csupán két meccs kellett, ráadásul mindkettő Kaposváron volt. A bajnoki pontvadászatban viszont be kellett érniük a negyedik hellyel, miután a döntőbe jutásért a Békéscsabával – amely utána az aranymeccsen nem is tudott kiállni a Nyíregyháza ellen –, majd a bronzmeccseken a Vasassal szemben alulmaradtak egyaránt drámai ötszettes összecsapáson.



AZ ÉV BOTRÁNYA A sikereket aztán igencsak (vissz)hangos botrányok követték a női röplabdázóknál mind a nagy csapatnál, mind pedig az utánpótlást biztosító RÖAK-nál. A korábbi edző, Szasa Nedeljkovics mellett még öt meghatározó játékos köszönt el Kaposvártól, s mielőtt elrajtolt volna az új pontvadászat, már előtte – és menet közben is – többen távoztak. Mint kiderült, az új ügyvezető, Lacombe Zsófia teljesen kiürített kasszával, pontosabban adósságok halmazával vette át a klub irányítását. A névadó 1. MCM és a város adott több mint 70 milliós gyorssegélyt, de hogy mi lesz az elmaradt (ki)fizetésekkel és miképp alakul a RÖAK további sorsa, azt még mindig nem tudni.



KÉZIS KÉNYSZER A korábban a nemzetközi kupaporondot is megjárt Csurgói KK férficsapata csak a 12., a 2019-ben EHF Kupát nyert Siófok KC női egylete pedig a nyolcadik helyről vár(hat)ja a folytatást; az uraknál a spanyol Mariano Ortegát Baranyai Norbert, míg a hölgyeknél Danyi Gábort a szlovén Uros Bregar váltotta. A teljes képhez tartozik, hogy mindkét klub költségvetését jelentősen megnyírbálták. A Sótonyi László vezette újonc NEKA női alakulata viszont szárnyal, amely jelenleg (holtversenyben) az ötödik helyet foglalja el.



PARÁDÉS HAJRÁ Jól sikerült a Kaposvári VK OB I.-es férfipólócsapatának az év végi hajrája. Először sikerült legyőzniük az egri együttest, majd Budapesten verték a Vasast, ráadásul meghívta Marcz Tamás szövetségi kapitány a válogatott összetartására a saját nevelésű Horváth Ákost. Más kérdés, hogy így is kiszorultak a legjobb nyolc csapat közül.



AZ ÉV EMBERE(I) Nálunk Boros Bence és Herczeg Balázs, alias Mókus a befutó. Boros Bence, a Kaposvári Judo Club kiválósága zsinórban negyedszer is országos bajnoki címet szerzett, Herczeg Balázs motor­versenyző pedig egymás után nyerte a két Eb-futamot és legyőzhetetlen volt az országos bajnokságon is.





Fotó: Muzslay P.