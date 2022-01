Még úgy is az esélytelenek nyugalmával ugorhattak medencébe a Kaposvári VK vízilabdázói a Szolnoki Dózsa ellen, hogy hazai környezetben fogadták a Tisza-partiakat. Zivko Gocic tanítványai ugyanis ebben a szezonban már háromszor is legyőzték a somogyiakat, igaz, mindannyiszor a saját medencéjükben. A kaposváriak természetesen szerettek volna valamelyest revansot venni, s ennek megfelelően igen nagy elánnal kezdtek, amihez hozzájárult az is, hogy Csoma Kristóf régi önmagát idézte. A kapus ziccereket és ötméterest is hárított, elöl azonban sokat hibáztak a hazaiak, akik még az ajtó-ablak lehetőségeket sem váltották gólra. Ezt pedig nem fér bele egy olyan szintű csapat ellen, mint a Szolnok, amely egy Angyal Dániel átlövéssel, illetve egy Gbadamassi Bilal által értéksített emberelőnyös találattal kettő-nullára nyerte az első felvonást. A második egy kaposvári szempontból igen peches Angyal-góllal indult, azonban erre már volt válasza a hazaiaknak, akik kettős emberelőnyüket kihasználva szépítettek Juhász-Szelei Norbert góljával. A hazaiakat még jobban feltüzelte az első találat, s ezt meglovagolva fej-fej mellett haladtak a sokkal jobb erőkből álló Szolnokkal, ez pedig igazán gólgazdaggá legfőképp izgalmassá tette a bajnoki második negyedét.

A fordulást követően már a harmadik ötméteresét kapta a Szolnok, amely ezzel négy gólra ellépett vendéglátójától, majd elkezdte kinyitni a képzeletbeli ollót. Surányi László tanítványai hiába tettek meg minden annak érdekében, hogy közelebb zárkózzanak a válogatottakkal felálló ellenfélhez. Ebben a negyedben viszont nem sok babér termett számukra a kapu előtt, csupán Varga Bence távoli bombája jelentett némi gyógyírt a védekezésben összeszedett sebekre. A negyedik etapra már csak az maradt a kérdés, hogy a Tisza-partiak mekkora győzelemmel térhetnek haza. A vendégek pedig nem tették meg azt a szívességet, hogy leállnak a gólgyártással, s végül nyolcgólos sikert arattak a somogyi megyeszékhelyen.

A végig lelkesen vízilabdázó kaposváriak bár csak egy negyed erejéig tudták felvenni a versenyt a Szolnokkal, azonban, ha ezzel a lendülettel folytatják tovább, akkor biztos, hogy visszatalálnak a győzelem útjára. Ami különösen fontos lenne számukra, hiszen a jövő hetén igazi rangadóra vár rájuk, ugyanis az ősi rivális PVSK-Mecsek Füszért csapata érkezik a Csik Ferenc Versenyuszodába.

Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa 7–15 (0–2, 4–5, 1–3, 2–5,)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 140 néző. Vezette: Várkonyi, Csizmadia.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter, Petrovski, Langiewicz (1), Dobos D., Mijic (2), Juhász-Szelei (1). Csere: Tóth Á., Palatinus, Vindisch (1), Varga B. (1), Horváth Á. (1). Vezetőedző: Surányi László.

Szolnoki Dózsa: Bányai – Angyal (3), Nagy Á. (2), Gbadamassi (2), Jansik D. (3), Konarik, Zovic (2). Csere: Schmölcz (2), Kovács G. (1), Milakovic, Teleki, Bárándi. Vezetőedző: Zivko Gocic.

Gól emberelőnyből: 6/-, illetve 10/4.

Gól kettős emberelőnyből: 1/1, illetve –.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 3/2.

Kipontozódott: Langiewicz (28. p.).