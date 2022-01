Az eddig még pontot sem szerző DVSE-Master Good ellen folytatta bajnoki szereplését a Kaposvári VK, amely egyértelmű győzelmi szándékkal utazott a cívisvárosba. Surányi László tanítványai így is kezdték az összecsapást, amely a decemberi válogatott összetartáson is résztvevő Horváth Ákos bődületes góljával kezdődött, majd a kézsérülésből visszatérő Kakstedter Bendegúz talált be emberelőnyből. Nem dőlhettek azonban hátra a somogyiak, hiszen a debreceniek két gyors találattal egalizáltak, majd hiába jutott büntetőhöz a KVK, Kósik Soma védte ifj. Berta József lövését, így már a vezetésért támadhattak a hazaiak. Csoma Kristóf azonban nagyot védett Kis Ferenc próbálkozásánál, ami fordulópontnak bizonyult, hiszen ezt követően három góllal is elléptek a vendégek, az igen sok, tíz találatot hozó első negyedben. A második etapot Somlai Tamás találata vezette be, mellyel egyre feljött a hazai gárda. Ezt követően folytatódott a gólparádé, melyben egalizálni tudtak a debreceniek, akik hét másodperccel a nagyszünet előtt a vezetést is átvették Vismeg Botond megúszását követően. Teljesen megérdemelten, hiszen a kaposváriak sorra hibázták el a nagy helyzeteiket, sőt két büntetőt is elhibázták.

A fordulást követően a rutinos Vindisch Ferenc harmadik góljával kezdte el a felzárkózást a Kaposvár, amely egyre több hibát követett el támadásban, így a DVSE egy büntetővel és egy emberelőnyös találattal először tett szert kétgólos vezetésre. A kaposváriaknak így új feladattal kellett szembenézniük, amit úgy tűnt, hogy akár meg is oldhatnak, azonban a kapufa két esetben is meggátolta őket ebben, így ifjabb Berta József első találata csak arra volt elég, hogy az utolsó felvonást egygólos hazai előnnyel kezdjék a felek.

A negyedik negyedben már a ráúszás is nagy csatát hozott, mely végén a hazaiak örülhettek, akik ráadásul Smitula Gergő révén visszaállították a kétgólos különbséget. Mijic Dávid és a csapatkapitány, Dobos Dávid révén viszont öt perccel a mérkőzés vége előtt feljött döntetlenre a KVK. A vezetésért viszont nem tudtak támadni, hiszen Stefanidesz Levente átlövése újra utat talált a kapuba, akárcsak Fülöp Bencéé, így a kettő között esett szerencsés Dobos Dávid találat keveset ért. Főként úgy, hogy a következő végén Vindisch Ferenc a kapufát találta telibe. Négy másodperccel a lefújás előtt így már csak az egy pontért rohamozhattak a somogyiak, de a lövésük elakadt a blokkerdőben.

A hazaiak így megszerezték az első sikerüket a bajnokságban, a kaposváriak pedig csalódottan tehették meg a hosszú, közel négyszáz kilométeres hazautat.

Debreceni VSE-Master Good–Kaposvári VK 14–13 (4–6, 5–2, 2–2, 3–3)

Debrecen, 400 néző. Vezette: Rubos, Kovács Cs.

DVSE-Master Good: Kósik – Smitula (2), Fülöp B. (2), Macsi P., Vismeg B. (2), Somlai T. (4), Macsi M. Csere: Korbán, Török B., Takács K., Stefanidesz (3), Kis F., Bodoróczki (1). Vezetőedző: Süveges Máté.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (1), Petrovski (1), Langiewicz, Mijic (1), Juhász-Szelei (1), Horváth Á. (2). Csere: ifj. Berta J. (1), Palatinus, Dobos D. (3), Vindisch (3), Varga B. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 8/4, illetve 11/4.

Gól kettős emberelőnyből: –, illetve 1/1

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 4/2.

Kipontozódott: Takács K. (18. p.), illetve Petrovski (26. p.).