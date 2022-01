Megérdemelt sikert arattak a balatoniak, akik két Horváth Péter kísérlettel indítottak, az első mellé ment, a másodiknál pedig Horváth Dániel védett, ám a kipattanóból Eördögh gólt szerzett, amit les miatt érvénytelenített Dolnegó játékvezető. A folytatásban a remekelő Eördögh „hozott össze” egy büntetőt, akivel szemben Tar szerelése késett egy ütemet a büntetőterületen belül. Elek magabiztosan értékesítette a tizenegyest, aki Ajka specialistának mondható, hisz három bajnoki góljából kettőt nekik fejelt, illetve rúgott. Öt perc múlva nagyot fordult a világ, váratlanul egyenlítettek a vendégek egy gyors ellentámadásból, melynek végén Szarka lőtte ki a bal alsót Varga és Hutvágner mellett, ez volt – mint kiderült – az első és egyetlen kaput eltaláló lövése a vendégeknek kilencven perc alatt. Meg kell jegyezni, hogy ez a zöld-fehér kontra egy ajkai szabálytalansággal indult, majd két perccel később Kiss Balázs gólját is érvénytelenítette Dolnegó, miután partjelzője szerint kézzel vitte el a labdát Heffler és Tar közt kilépve. Hogy ezek az ítéletek mégsem befolyásolták döntően a mérkőzést arról a végjátékban Nikházi gondoskodott, aki Balogh remekül középre tett labdája utáni kipattanót tekerte a kapuba újabb három ponthoz segítve csapatát. A fordulás után Kiss Balázs is eldöntette volna ezt a bajnokit, ám labdáját a gólvonalról ki tudta fejelni Kenderes pedig Horváth kapus már verve volt. Hasonló lehetősége nem is volt a vendégeknek, egy Polényi hiba után – aki elnézett egy indítást, de lehet, hogy csak a szél tréfálta meg – Gaál tudott helyzetbe kerülni, ám jobbról, éles szögből, tíz méterről nem talált kaput. Ezzel a támadójátékkal pedig mint kiderült Siófokon nem lehet pontot szerzeni.

– A körülmények miatt szakmailag nehéz értékelni a találkozót, úgy érzem többet tettünk a győzelemért, mert szeretünk négy gólt, melyből igaz csak kettőt adtak meg – fogalmazott Domján Attila BFC Siófok vezetőedzője.

– A hazaiak jobban használták ki az orkán erejű szelet és a végén el tudták dönteni a találkozót – értékelt Kiss Károly, az FC Ajka vezetőedzője.

BFC Siófok - FC Ajka 2–1 (1–1)

Siófok, Városi Stadion, 100 néző. Vezette: Dolnegó (Kovács G., Ország P.).

Siófok: Hutvágner – Polényi, Jagodics B., Varga B., Deutsch B. – Krausz (Varjas Z., 90. p.), Szakály A. (Balogh B., 72. p.) – Horváth P. (Cipf 72. p.), Eördögh, Kiss B.(Nikházi 84. p.) – Elek B. Vezetőedző: Domján Attila.

Ajka: Horváth D. – Szűcs K., Heffler T., Tar, Présinger (Csemer, 82. p.) – Kenderes – Csizmadia (Sejben, a szünetben), Lehoczky (Vízler, a szünetben), Tóth G., Gaál B. (Dragoner, 82. p.) – Szarka Á. Vezetőedző: Kis Károly.

Gólszerző : Elek B. (a 20. percben – 11-esből), Nikházi (a 88. percben) illetve Szarka Á. (a 25. percben).