Alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít január 28-án, pénteken 17 órától a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottsága. Jelentkezni még az első alkalom után is lehet, azaz február elejéig várják az érdeklődőket a www.jatekvezetoleszek.hu oldalon. Sok sporttársra van szükség ahhoz, hogy hétvégente zökkenőmentesen meg lehessen rendezni a mérkőzéseket.



– Mint minden évben, ezúttal is a téli holtszezonban indítjuk el a játékvezetői tanfolyamot, mely most a koronavírus-járvány miatt átalakult, hiszen nekünk is alkalmazkodnunk kell a jelenlegi helyzethez – fogalmazott Németh Dóra, az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottságának toborzásvezetője.

– Az első két hónapban biztosan online lesz a képzés, ha utána engedi a helyzet, akkor áttérünk a személyes oktatásra, illetve a gyakorlati foglalkozásokra. Lehet, hogy ez egy pici könnyebbséget is jelent, hiszen nem kell beutazni a megye különböző pontjairól Kaposvárra, a központunkba. Hanem egy okostelefonról, laptopról, asztali számítógépről vagy éppen egy táblagépről simán csatlakozhatnak a tanulók.

Az előzetes tervek szerint péntekenként késő délutántól, azaz öt órától hétig tartanak majd a foglalkozások.



– A képzés hatvanöt órát ölel fel – tette hozzá Németh Dóra –, az elején csak elmélet lesz, megismertetik a hallgatókat a labdarúgás szabályaival, illetve teszteket is végeznek. A későbbiekben aztán lesz gyakorlati foglalkozás is, melynek keretében kimennek egy focipályára, ahol megmutatják, miként kell helyezkedniük a játékvezetőknek, és megtanítják nekik, hogyan kell kezelniük a zászlót. De lesznek szituációs feladatok is, ahol eseteket modelleznek le – például egy szögletnél vagy rögzített helyzeteknél kialakult tömegjelenetet vagy éppen egy dulakodást –, a leendő játékvezetőknek pedig el kell dönteniük, milyen ítéletet hoznának.



Akik sikeres vizsgát tesznek, megbízási szerződést kötnek majd az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóságával.

– Ezután, már május-júniusban be is csatlakozhat a bajnokságokba – hangsúlyozta a toborzásvezető. – Első körben utánpótlás-mérkőzéseken és a megyei negyedosztályú labdarúgó-bajnokságban ténykedhetnek. Ellenőrök ügyelik a munkájukat, a kollégák véleményezik a produkciójukat, s ezek után lehet minél feljebb kerülni.



Németh Dórától megtudtuk azt is, a tehetséges fiatalok bekerülnek a megyei utánpótláscsoportba, ahol egy NB II.-es asszisztens foglakozik velük. Sőt még házi feladatot is kapnak, azaz heti szinten kell foglalkozniuk a játékvezetéssel.



– A leendő sporiknak az úgynevezett intervall-tesztet is teljesíteniük kell – emelte ki. – Atlétikapályán kell tíz kört teljesíteniük, illetve sprint, ami hatszor negyven méter is szerepel a fizikai felmérőben. A jelentkezésnél az alsó korhatár a betöltött 14. életév, megye egyben pedig 45 esztendős korig lehet vezetni.



– Igazából mindenkinek ajánlom a játékvezetést – hangsúlyozta. – Akik például felhagynak a futballal, és nem akarnak elszakadni a sportágtól, nekik is kiváló lehetőség. S ahogy mondani szokták, rablóból lesz a legjobb pandúr, mert ők azért jobban felismerik a színészkedést és a szabálytalankodásokat is. Somogyban amúgy kiváló a bírók helyzete, mert minden támogatást megkapunk a megyei igazgatóságtól és a játékvezetői bizottságtól is, ráadásul kiváló a közösség. Minden évben harminc új játékvezetőre lenne szükség ahhoz, hogy kényelmesen meg lehessen oldani a hétvégi mérkőzéseket.





Fotó: Lang R.