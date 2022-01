Az egy osztállyal feljebb szereplő Aqvital FC Csákvár ellen kezdte a felkészülési mérkőzések sorozatát a Kaposvári Rákóczi FC. A férfias párharcokat hozó első negyed órát követően a Rákóczi előtt adódtak gólszerzési lehetőségek. Előbb Eleven Edvin hozta helyzetbe Borbély Ákost, akinek belsőzését blokkolták a védők, majd egy perc múlva Pintér Norbert bal lábas lökete csattant a bal kapufán, végül pedig Mayer Milán átlövése kerülte el a felső kapufát. Hiába futballozott jobban a Rákóczi, s tűntette el az osztálykülönbséget félórányi játék után a csákváriak kerültek előnybe: Tamás Nándor gurított középre, ahol a korábban a Rákócziban is futballozó Murai Márk érkezett, s jobbal a bal alsóba gurított. A kétgólos vendégelőny pedig csak centiken múlott, hiszen egy perc elteltével Ominger Gergő átlövése a bal oldali kapufáról vágódott vissza a mezőnybe.

A fordulást követően a Rákóczinál a fiatalok kaptak lehetőséget, akik közül ki kell emelni Orsós Tamást, aki nagyszerűen szállt be a mérkőzésbe. Az ifjú támadó bátran futballozott, s ennek köszönehetőn kiharcolt egy tizenegyest, s társait is jó labdákkal szolgálta ki. Nem rajta múlott, hogy a somogyiak gól nélkül zártak. A büntető ugyanis János Norbert igen gyengén végezte el, majd két perccel később egy ziccert is elhibázott a csatár.

A kaposváriak azonban helyt álltak a magasabb osztályban szereplő, a sok sérülés, betegség miatt nem a legjobb összeállításban érkező Csákvár ellen. A vendégek ráadásul az utolsó bő tíz percet emberhátrányban játszották végig, mivel Koval Viktor bokasérülést szenvedett.

Nagy Tamás: – A felkészülés szempontjából irreleváns az eredmény, de a morál szempontjából mindig jó a siker. Ez most nem jött össze, hiszen ezúttal is az jellemzett minket, ami ősszel: kidolgoztuk a helyzeteket, de nem éltünk velük. Ez a meccs akár lehetett volna öt-három is a javunkra, de még tizenegyest is hibáztunk. Azt gondolom, hogy partiban voltunk, a játékosok jól oldották meg a feladatokat. Tudjuk, hogy sok mindenen kell még javítanunk, így ezen fogunk dolgozni az előttünk álló hetekben. Annak örülök, hogy a csapatban megmaradt a harci szellem. Bizakodó vagyok a tavasszal kapcsolatban, de találnunk kell valakit, aki értékesíti a helyzeteket.