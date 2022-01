A nagyatádiak az előző szezont még a Labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában töltötték, s onnan kerültek vissza a megyei élvonalba.

– Nem éltük meg kudarcként a kiesést, hiszen amikor elindultuk a harmadosztályban, akkor már tudtuk, hogy nagyon nehéz dolog lenne a bent maradás kiharcolása – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Isten­igazából arra készültünk, hogy egy jó erőfelmérő lesz az NB III., s az ott szerzett tapasztalatokat és tudást, valamint az ottani intenzitást tudjuk majd hasznosítani a megye egyben. Ha megnézzük az akkori és a mostani keretünket, akkor jól látható, hogy minimális a változás.

Komoly célokat fogalmazott meg a vezetőség a pontvadászat előtt. – Egyértelműen az első két hely valamelyikét tűztük ki magunk elé – hangsúlyozta a tréner. – Tisztában voltunk és vagyunk is a bajnokságban szereplő együttesek játékerejével, így ki merem jelenteni, hogy az utóbbi esztendők legerősebb megye egyes kiírása a mostani. Az első öt – ősszel – szinte végig ott loholt egymás nyakán, ráadásul a különbség sem sok, az első és az ötödik között mindössze négy pont. Ennek ellenére a játékosállományunkat nézve és a harmad­osztályban szerzett tapasztalatokkal felvértezve, úgy érzem, odaérhetünk az első két pozíció valamelyikére.

A Nagyatádi FC az egyetlen együttes a mezőnyben, mely még nem szenvedett vereséget; nyolc győzelemmel és négy döntetlennel vezetik a bajnokságot. Sok emlékezetes, kemény és kiélezett meccset hozott az ősz. – Minden győzelemre szívesen emlékszek vissza, minden egyes siker nagyon jól jött nekünk, hiszen az NB III-as sikertelenség miatt kicsit önbizalom-hiányosan vágtunk nekik az idénynek – tette hozzá Papp Zoltán. – Talán az utolsó fordulóban rendezett somogysárdi összecsapásunk emelkedik ki a többi közül, hiszen előzetesen rangadónak volt kikiáltva, de végül sima lett (az atádiak 3–0-ra nyertek – a szerk). Amire nem emlékszem szívesen, bár azokat sem szeretném kiemelni, hiszen a fociban bármi előfordulhat, az a tabi és a Balaton Vasas elleni döntetlenünk. Ezeken a találkozókon kicsit többet vártam a játékosoktól, de ilyen a labdarúgás. Tabon az első hazai gól egy gyönyörű átlövésből, a második pedig büntetőből született, ráadásul a házigazda hatalmasat küzdött. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy minden csapat ellenünk akar bizonyítani, ami nem baj, sőt!

Papp Zoltán kiemelte, csak elismerően tud nyilatkozni a megye egyes csapatokról. – Sportszerűen, lelkesen játszanak, mindegyik együttes szimpatikus, s kellemes meglepetés számomra a teljesítményük – húzta alá.

Az erősítésekről szólva elmondta, beszéltek róla a vezetőséggel, de jelenleg nem látnak olyan játékost, aki erősítést jelentene, csak azért pedig nem fognak igazolni, hogy többen legyenek. – Szerencsére tudunk meríteni az utánpótlásunkból, van három-négy olyan ifjú labdarúgó, aki már a felnőttekkel készül, s jó pár meccsen be is tudtam őket cserélni – hangsúlyozta. – Bennünk bízunk, sokkal hasznosabb helyi kötődésű focistákat beépíteni, mint igazolni. A megyei labdarúgás jövője jelenleg az utánpótláson múlik.

A játékosok már hangolnak a folytatásra. – Nem indulunk a műfüves bajnokságban, jobban szeretem én összeállítani a felkészülési programot és az edzőmérkőzéseket is – fogalmazott a Nagyatádi FC mestere. – Január tizenhetedikén kezdődik a közös felkészülés, de hetedikétől már egyéni futó és erőnléti edzéseket végeznek a játékosok.

Papp Zoltánt egy kis esélylatolgatásra is megkértük, szerinte a tabella most reális, akik az első ötben vannak, közülük kerül majd ki Somogy megye bajnoka. A Balatonlelle, a Somogysárd, a Kadarkút, a Nagybajom és természetesen a Nagyatád között dől el tavasszal az első hely sorsa.

Érdekesség, hogy az atádiak rúgták a legtöbb gólt, szám szerint harmincnyolcat és kapták a legkevesebbet, tizenkét forduló alatt mindössze tízet. Azaz nemcsak a Nikolic Vukannal felálló csatársoruk életveszélyes, hanem hátul is nagyon stabilak. Alaposan bele kell húzniuk tehát a riválisoknak, ha le akarják taszítani a jelenlegi első helyezettet az élről.

A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság góllövőlistájának élcsoportja:

1. Nikolic Vukan (Nagyatádi FC) 17 gól, 2. Kuti Richárd (Somogysárd SE),

3. Kuti Krisztián (Somogysárd SE) 8 gól,

4. Márton András (AC Nagybajom) és Orsós Viktor Márk (Kadarkút VSK) 7-7 gól,

6. Böjte Patrik Gábor (Balatonlelle SE), Dekanics Márk (Nagyatádi FC), Hegedűs Gyula (Balatonlelle SE), Holoda Martin (Csurgói TK), Iván Dániel (Kadarkút), Papp Kristóf (Balatonkeresztúr SK), Szalai Norbert (Juta SE), Tábori Tamás (tabi VSC) 6-6 gól, 14. Bradics Tamás (Marcali VFC), Ellis Samuel Ato (Somogysárd SE), Fésűs Ádám (AC Nagybajom), Németh Norbert (Toponár SE), Sarkanti Márk (Balatoni Vasas SE), 5-5 gól.

A tavaszi szezon március első hétvégéjén, azaz ötödikén rajtol, a Nagyatádi FC a nyáron alaposan átalakult és megerősödött Csurgói TK otthonában lép majd pályára. De a nyitány több nagy rangadót is hoz, hiszen a Pandur Ádám edző vezette Kadarkút VSK Weimann Gábor Somogysárdjához látogat, s a Nagybajom–Toponár, valamint a Balatonlelle SE–Juta SE összecsapás is izgalmasnak ígérkezik. A mezőnyt nézve, ahogy Papp Zoltán is említette, nagyon erős a megye egy, azaz minden játéknapra jut olyan mérkőzés, melynek szinte lehetetlen megjósolni a végeredményét.

Veretlenül, az élről várhatja a folytatást a Papp Zoltán edző vezette Nagyatádi FC

Fotó: Németh A.

Az éllovas Nagy­atád rúgta a legtöbb gólt, harmincnyolcat és kapta a legkevesebbet, mindössze tízet