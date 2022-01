A fordulás után feljavultak a vendégek, pontosabban a balatoni kezdtek fáradni, támadójáték pedig akadozni, míg a másik oldalon Besszer és Utasi is elkapta a fonalat, akik négy-négy góllal zárták ezt a játékrészt. Utóbbiak vezérletével – miután Bregar edző időkérése után hétgólos előnyért támadhattak a házigazdák – az ötvenegyedik percre Szarka révén bejöttek háromra (25-22), ám Boldizsár kiállítását követően Jezic és Böhme révén megint öt lett közte (27-22). Három perccel a vége előtt Besszer találatával megint háromgólos távolságba kerületek (28-25), ám Juhász kiállítása után Krasznai megfogta Töpfner hetesét, majd Jezic pedig nem hibázott ziccerben (29-25) végleg lezárva ezzel a találkozót.

A győzelemben hatalmas szerepe volt a balatoni kapusoknak, Vojnovic nyári érkezése óta most nyújtotta a legjobb teljesítményt, igaz eddig nem sok játékpercet kapott. A szünet után az első félidei tizenhét után már „csak” tizenhárom siófoki találat jött össze, abból is kettő büntetőből, így nagyon fontos volt Vojnovic nyolc védése, miként a fiatal Krasznaié teljesítménye, aki megfogta Triscsuk és Töpfner büntetőjét is! Támadásban Böhmét kell kiemelni, aki négyszer is be tudott találni, amivel csapata legeredményesebbje tudott lenni a szünet után.

Siófok KC – Alba Fehérvár KC 30-26 (17-12)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Horváth P., Marton.

SKC: Vojnovic – Böhme 6, Janjusevic 9(1), Debreczeni-Klivinyi 3, Jezic 6, Holta 4(1), Puhalák 2. Csere: Krasznai (kapus), Juhász, Such. Edző: Bregar Uros.

Fehérvár: Pijevic – Töpfner 2, Boldizsár, Ohyama, Varga E. 3, Triscsuk 8(5), Takó 1. Csere: Tóth N.(kapus), Utasi 5, Bardi 1, Besszer 4, Szarka 2. Edző: Dvorsek Boris.

Kiállítások: 10(6), illetve 14(4) perc.

Hétméteresek: 3/2(-), illetve 7/5(4/4).