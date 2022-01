A vendég Fino-Kaposvár csapatából hiányzott sérülés miatt a bosnyák ütőgép, Marko Milovanovics; a vasárnap esti fővárosi találkozón a marokkói El Hazari Oussama helyettesítette.

A nyitó játszmában meglepően magabiztosan, higgadtan és nyugodtan játszottak a vendég somogyiak még úgy is, hogy sok hiba csúszott a játékukba. A két csapat között volt már hét pont is (8–15) a különbség, a szett hajrája mégis nem kis izgalmakat hozott. 24–19 arányú kaposvári vezetésnél a házigazda fővárosiak egymás után öt játszmalabdát hatástalanítottak, 25–25 után viszont sikerült végre szettgyőzelemre váltani az előnyünket.

A folytatásban is a Fino-Kaposvár kezdett jobban, amely elhúzott 5–0-ra. Más kérdés, hogy a hazaiak ugyanilyen villámgyorsan egyenlíteni tudtak; sőt, a játékrész második felében nemes egyszerűséggel állva hagyták somogyi ellenfelüket. A harmadik felvonásban is szinte végig a Jókay Zoltán dirigálta Pénzügyőr irányította a mérkőzést. Bár többször is felzárkóztunk – sőt, volt amikor mi vezettünk –, de a játékrész hajrájában nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a házigazda, s bebiztosította részsikerét. Mint később kiderült, ezzel egyben el is döntötte a találkozó sorsát. A negyedik, utolsó szettben ugyanis egyedül csak az volt a kérdés, hogy a jól játszó Bp. Pénzügyőr SE vajon mikor zárja le a találkozót: végül ehhez 93 perc kellett.

A házigazda Pénzügyőr SE csapatában az ex-kaposvári Kovács Zoltán volt a pontfelelős, aki egy híján 20-at termelt. A Fino-Kaposvár játékosai közül Bögöly Gábor volt a legtermékenyebb, aki 16 pontig jutott. S ami még fontos lehet: ellenfelünk 14 ásszal kínált meg minket, ellenben nekünk csak öt pontot érő nyitásunk volt. Vagyis majd háromszor annyi pontot szereztek a pontos és hatásos szerváiknak köszönhetően.

Bp. Pénzügyőr SE–Fino-Kaposvár 3–1 (–25, 15, 19, 13)

Budapest, Pénzügyőr Kőér utcai sportcsarnoka, 200 néző. Vezette: Tillmann, Ujházi.

Bp. Pénzügyőr SE: Magyar B. (5), Dávid Cs. (10), Gacs (2), Kovács Z. (19), Kiss D. (12), Pedro (10). Csere: Bruno (liberó), Rása (9), Szabó V. (–), Soares (–). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Gazsi Péter.

Fino-Kaposvár: Garchet (1), El Azhari (10), Sandoval (12), Hubicska (6), Bögöly (16), Ouyachi (7). Csere: Bozóki (liberó), Iván B. (–), Kiss M. (–), Radovics (–). Megbízott vezetőedző: Demeter György. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 0–1, 1–1, 1–7, 7–10, 8–15, 11–15, 15–20, 17–20, 19–24, 24–24, 24–25, 25–27 (28 perc).

2. játszma: 0–5, 5–5, 10–8, 15–10, 20–15, 25–15 (21 perc).

3. játszma: 5–3, 5–6, 10–9, 15–12, 20–18, 25–19 (25 perc).

4. játszma: 5–2, 10–5, 15–9, 20–12, 25–13 (19 perc).

Fenyő Gábor