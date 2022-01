A szokatlanul hosszú téli alapozásról, az első 2022-es mérkőzésről, illetve a tavaszi célokról kérdezte a balatoni klub hivatalos honlapja Sirián Szederkét.

– Nagy hangsúlyt fektettünk az állóképességre és a fizikális paraméterek javítására – mondta a téli alapozásról szólva a játékos. – Fokozatosan építették fel a felkészülésünket, úgy érzem, hogy ez az időszak jól sikerült, így újult erővel várjuk a folytatást. Szokatlanul hosszúra nyúlt a szünet, szombaton 59 nap után játszanak újra tétmérkőzést. – Decemberben nem volt edzőmérkőzésünk, a világbajnokság miatt a keret is igen foghíjas volt – hangsúlyozta. – Januárban viszont a Podravka elleni meccs és a háromnapos közös edzőtábor nagyon hasznosnak bizonyult. Egy olyan csapat ellen tudtunk gyakorolni, mellyel nem játszunk a bajnokságban. Sok volt a spontán helyzet, és a begyakorolt taktikai elemeket is ki tudtuk próbálni élesebb szituációban. A szünet mértékének nem gondolom, hogy nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani. Összeszedettek és motiváltak vagyunk, látszik, hogy mindenki a folytatásra összpontosít. A Debrecen egy nagyon kellemetlen ellenfél, jelenleg nyolc győzelemmel és két vereséggel az előkelő harmadik helyen áll az élvonalbeli tabellán.

​– Úgy gondolom, hogy hozzánk hasonlóan már a szurkolók is nagyon várják ezt az összecsapást, így egy remek hangulatú összecsapásra számítok – emelte ki Sirián Szederke. – Biztos vagyok benne, lesznek nehézségek, amit meg kell oldanunk. A kulcs pedig az lehet, milyen hamar tudunk ezeken átlendülni. A beálló korábban volt a DVSC SCHAFFLER játékosa. – Természetesen ilyenkor van az emberben egy kis izgatottság, egyfajta bizonyítási vágy, de én azok közé a játékosok közé tartozom, akik ezt pozitívan élik meg – tette hozzá a kézilabdázó. – Nem válok ettől görcsössé, sőt ez ilyenkor ad egy kis plusz erőt. A csapat zsinórban három győzelemmel zárta a 2021-es évet, adódik a kérdés, mit vár a folytatástól? – Ezúttal volt időnk a fizikális felkészülés mellett a taktikai elemek gyakorlására is – felelte.

– Ha töretlenül tudjuk folytatni azt, amit elkezdtünk, akkor úgy gondolom, rajta tudunk maradni azon az úton, melyre az utolsó mérkőzéseken ráléptünk. Sirián Szederke azt a célt tűzte ki maga elé a tavaszra, hogy védekezésben és támadásban is hasznos legyen a játéka, amikor pályán van, a lehető legtöbbet segítse a csapatát. – Mindenki nagyon keményen dolgozott az elmúlt két hónap alatt, s ezt fizikálisan érezzük is magunkon – fogalmazott Lakatos Rita, az SKC irányítója. – Örülök, hogy az utolsó mérkőzésünk jól sikerült, viszont szerintem messze nem tükrözte azt az előző esztendő eredménye, amire képesek vagyunk. A hajdúságiak elleni összecsapásról a következőket mondta. – Természetesen izgatott vagyok, hiszen rég volt már meccsünk, de el kell felejtenünk azt, hogy a Debrecen hányadik helyen áll a tabellán, hiszen számunkra ez egy nagyon fontos találkozó, mely megalapozhatja azt is, hogyan menetelünk majd tovább. Nagyon komolyan vesszük az előttünk álló feladatot, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már múlt szombat óta a Debrecen ellen készülünk. Biztos vagyok abban, mindenki szívvel-lélekkel fog majd azért harcolni, hogy itthon tartsuk a két pontot.

A bajnokság állása: 1. Győr 20 pont, 2. FTC 18 pont, 3. DVSC 16 pont, 4. Mosonmagyaróvár 15 pont, 5. Vác 14 pont, 6. MTK 10 pont, 7. DKKA 10 pont, 8. Budaörs 9 pont, 9. Kisvárda 8 pont, 10. Siófok KC 8 pont, 11. Fehérvár KC 6 pont, 12. Érd 4 pont, 13. Vasas 4 pont, 14. Szombathelyi KKA 2 pont.