A Sportpálya 2004 Egyesület 17. alkalommal rendezte meg hagyományos év eleji öregfiúk teremlabdarúgó-tornáját. Először fordult elő, hogy a szervezők hat megyéből fogadhattak csapatokat. A dél-dunántúli régión, Somogy, Zala, Tolna és Baranya megyén kívül Vas és Pest megyéből is érkeztek együttesek, így a térség legrangosabb 35 éven felüli tornáját sikerült összehozniuk a Kaposvári Városi Sportcsarnokban.



Mindegyik csoportban kiegyenlített erőviszonyok alakultak ki, a 16 csapat négy négyes csoportból küzdött a továbbjutós helyekért. A legjobb nyolc között már egyenes kieséses szakaszban folytatódott a torna, és többször csak nüanszokon múlt a siker, és büntetőkkel jutott tovább a szerencsésebb csapat. A legjobb négy közé az előzetesen várt csapatok, a Pecások, a Pizza 67, a Major Autó és a Junge Alte jutott, a döntőbe jutásért aztán a Major Autó a Pecásokat, a Junge Alte a Pizza 67-et ütötte ki. A bronz­érmet szoros mérkőzésen a Pizza 67 szerezte meg, miután Orlovics duplájával 2-0-ra legyőzte a Pecásokat, a fináléban pedig a Junge Alte magabiztosan nyert a Major Autó ellen, 4-1 arányban. A győztes több korábbi magyar válogatott futsaljátékost vonultatott fel, de Halmos és Gyurcsányi mellett a nagypályán NB I.-et és NB II.-őt is megjáró labdarúgók is erősítették a csapatot, főként a Haladás, illetve a Hévíz egykori keretéből Manganelli, Rajos, vagy éppen Horváth László személyében. A torna rendkívül sportszerű szellemben zajlott, a kaposvári körcsarnok lelátóján pedig csaknem telt házat produkáltak a szurkolók. A szervezők különdíjakat is osztottak, a gólkirály a győztesek támadója, Halmos Máté lett 5 találattal, a legjobb játékosnak a főként kaposvári kötődésű labdarúgókat felvonultató Major Autó csatárát, Jovánczai Zoltánt választották, a legjobb kapus címet pedig a Pizza 67 hálóőre, Antal Sándor nyerte el. A torna legrutinosabb játékosa a Kapos Atlas hálóőre, Szarka László lett, aki ebben az esztendőben a 76. (!) életévét tölti majd be, és ennek ellenére bátran őrizte csapata kapuját.



Eredmények



A csoport. Major Autó–Zsíroskönyér 2–1; Kapos Atlas–M-Car Bérautó 0–3; M-Car Bérautó–Major Autó 0–1; Zsíroskönyér–Kapos Atlas 7–0; Major Autó–Kapos Atlas 8–2; M-Car Bérautó–Zsíroskönyér 0–0. A csoport végeredménye: 1. Major Autó 9 pont, 2. Zsíroskönyér 4 ppont, 3. M-Car Bérautó 4 ppont, Kapos Atlas 0 ppont. B csoport. Nagyatádi Öregfiúk–Maker Autó 1–1; Junge Alte FC–Alibi FC 4–0; Alibi FC–Nagyatádi Öregfiúk 3–2; Maker Autó–Junge Alte FC 3–4; Nagyatádi Öregfiúk–Junge Alte FC 2–7; Alibi FC–Maker Autó 2–2. A csoport végeredménye: 1. Junge Alte 9 pont, 2. Alibi 4 pont, 3. Maker Autó 2 pont, Nagyatádi Öregfiúk 1 pont. C csoport. MU-VILL Nagykanizsa–Kaposvári Egyetem 3–2; Pecások–Balbya Kft 3–1; Balbya Kft–MU-VILL Nagykanizsa 2–2; Kaposvári Egyetem–Pecások 0–1; MU-VILL Nagykanizsa–Pecások 0–2; Balbya Kft–Kaposvári Egyetem 4–3. A csoport végeredménye: 1. Pecások 9 pont, 2. Balbya Kft. 4 pont, 3. Mu-Vill 4 pont, 4. Kaposvári Egyetem 0 pont. D csoport. FIFA 2005–Kocka 1–2; Pizza 67–Barátok Közt FC 2–1; Barátok Közt FC–FIFA 2005 0–3; Kocka–Pizza 67 2–3; FIFA 2005–Pizza 67 0–4; Barátok Közt FC–Kocka 1–4. A csoport végeredménye: 1. Pizza 67 9 pont, 2. Kocka 6 pont, 3. FIFA 2005 3 pont, 4. Barátok Közt 0 pont. A negyeddöntőben: Major Autó–Alibi FC 3–0, gólszerzők: Jovánczai I., Tóth N., Jovánczai Z. Junge Alte–Balbya Kft 4–0, gólszerzők: Varga R., Rajos A., Manganelli A., Varga L. Pecások–Kocka 1–1 (büntetőkkel 2–0), gólszerzők: Bódog Cs., ill. Buchenauer A. Pizza 67–Zsíroskönyér 1–0, gólszerzők: Kincses L. Az elődöntőben: Major Autó–Pecások 2–2 (büntetőkkel 4–3), gólszerzők: Károli Gy., Tóth N., ill. Simonffy L., Bódog Cs. Junge Alte–Pizza 67 0–0 (büntetőkkel 3–2). A 3. helyért: Pecások–Pizza 67 0–2, gólszerzők: Orlovics Gy. 2. A döntőben: Major Autó–Junge Alte 1–4, gólszerzők: Károli Gy., ill. Halmos M., Gyurcsányi Zs., Varga L., Manganelli A.

A torna gólkirálya Halmos Máté (Junge Alte FC) lett, a legjobb játékosnak Jovánczai Zoltánt (Major Auto), a legjobb kapusnak Antal Sándort (Pizza 67) választották meg, a legrutinosabb játékos Szarka László (Kapos Atlas) volt.





Fotó: Lang R.