Zsúfolt, de sikeres éve volt 2021-ben a magyar kajak-kenu sportnak, s az idén is lesz bőven lehetőség szurkolni és evezni is egyaránt. A felnőttválogatott mellett kiemelt figyelmet kap a szegedi ifi, U23 világbajnokság, tájékoztatott hivatalos honlapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.



A szezon májusban kezdődik két világkupával (Racice, Poznan). A világbajnokságra és az Európa-bajnokságra utazó csapatról két válogató dönt, melyek közül az első májusban, Szegeden, a második júniusban, Szolnokon lesz. Egyesben és párosban a két válogató győztese (döntetlen esetén szétlövés lesz) kerül csapatba. A négyesek esetében alapfeltétel az egyes indulás, de Hüttner Csaba szövetségi kapitány a csapathajós alkalmasságot is vizsgálja majd, illetve a férfiaknál lesz K-4 500 méteres döntő a második válogatón.



A legnagyobb figyelem augusztusban szegeződik a sportágra, hiszen a hónap elején rendezik az év fő versenyét, a halifaxi világbajnokságot Kanadában. Két héttel később történelmi Európa-bajnokság lesz Münchenben, ugyanis a gyorsasági kajak-kenu is bekerült a Multisport Eb programjába, mely kilenc sportág kontinensviadalát fogja össze. A magyar bajnokság augusztus 23–25. között lesz Szolnokon.



A maratoni szakág férfi és női egyesben hivatalos versenyszámként először lesz ott a Világjátékokon. A nem olimpiai számok legrangosabb versenyére nemzetenként és nemenként egy-egy kvótát lehetett szerezni, ami a 2021-es világbajnokságon Kiszli Vandának és Boros Adriánnak is sikerült, ha a tavaszi hazai válogatót is megnyerik, ők utazhatnak az alabamai Birminghambe.



Az évről évre sikeres átevezések sem maradnak el, a Tisza-tó-átevezés augusztus 20-án lesz, míg a tavaly több mint négyezer embert megmozgató Balaton-átevezés mérföldkőhöz érkezik, hiszen 2022-ben már nem egy, hanem háromnapos lesz, még több színes programmal. Több, mint egy évtized után az idén ismét lesz Bécs–Pozsony–Budapest maraton leevezés is. A több mint 300 kilométeres túra augusztus 9–13. között lesz. Természetesen a Hazai Vizeken beevezés sorozat is folytatódik jövőre, ismét nyolc állomással. S a fonyódi Meet and Sup sem maradhat el, az eseményt július 2-án rendezik. MW





Fotó: Németh András