A különböző okok miatt több sebből vérző Kaposvári VK elég nehéz helyzetből várta a Pécs elleni szomszédvári rangadót, melyet a csapatkapitány, Dobos Dávid, illetve Juhász-Szelei Norbert is kénytelen volt kihagyni. Surányi László vezetőedzőnek még úgy is okozott gondot okozott a csapat összeállítása, hogy ifjabb Berta József visszatérhetett, illetve letelt Damagoj Jajcinovic eltiltása.

A nehézségek ellenére a somogyiak szájíze szerint alakult a kezdés, hiszen a decemberben a válogatott összetartásra meghívót kapó Horváth Ákos találatával megszerezték a vezetést, s az sem zökkentette ki őket, hogy Gál Dávid egalizált. A KVK ugyanis gőzmozdonyként ment előre, s támadásaikat jórészt siker is koronázta, így Horváth Ákos újabb két, illetve Vindisch Ferenc és Aleksa Petrovski egy-egy góljával öt-kettőre nyerték az első negyedet, melynek krónikájához az is hozzátartozik, hogy hátul is maradandót tudtak alkotni a hazaiak. A második etap elején Damagoj Jajcinovic egy időkérés után értékesített emberelőnyös találattal növelte tovább a kaposvári előnyt, amely ezt követően kettőre csökkent. Kacper Langiewicz remek centerezéssel viszont gondoskodott arról, hogy a PVSK ne kerüljön közelebb csapatához. A vendégek ráadásul azt sem tudták kihasználni, hogy a játékvezetők Csoma Kristófot kiküldték fél percre, hiszen kapus nélkül is kitűnően védekezett Surányi László együttese. Az ellentámadásból pedig Palatinus Erik meg is büntette egykori csapatának hibáját, így újra négy volt közte.

A fordulást követően kapaszkodott a PVSK, amely Csoma Kristóf bravúrja ellenére is feljött egy gólra. A rutinos Vindisch Ferenc megpattanó lövésével újra növelte előnyét a hazai egylet, amely ezt követően újabb nehéz helyzettel találta magát szembe, ugyanis Kakstedter Bendegúzt kiállították. Csoma Kristóf védése, illetve ifjabb Berta József emberelőnyös találata viszont átlendítette a hazaiakat az újabb nehézségeken.

Az utolsó negyedre háromgólos hazai előnnyel vágtak neki a felek, így a Kaposvár már a zsebében érezhette a három pontot. Ezt azonban nem adta könnyen a Pécs, ráadásul Varga Bence, Aleksa Petrovski és Palatinus Erik is kipontozódott, így az utolsó perceket négy játékossal kevesebben tempózta végig a KVK, amely összeszedte minden erejét, s tovább növelte előnyét. A sok kiállítás miatt az lefújás előtti percekben igen kaotikussá vált a rangadó, a PVSK ezt kihasználva feljött két gólra, de a hazai győzelmet ez már nem befolyásolta.

A mérkőzés fordulópontjaiból rendre a nagy szívvel játszó kaposváriak jöttek ki jobban, akik teljesen megérdemelten győztek a szomszédvári rangadón. Surányi László tanítványai így visszavágtak a pécsi vereségért, s ami még talán ennél is fontosabb megszerezték az idei első győzelmüket.

Kaposvári VK–PVSK-Mecsek Füszért 14–12 (5–2, 3–3, 2–2, 4–5)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 260 néző. V.: Kun, Bereczki.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (1), Langiewicz (1), ifj. Berta J. (3), Mijic (2), Vindisch (2), Horváth Á. (3). Csere: Kakstedter, Jajcinovic (1), Palatinus (1), Vörös, Szabó Zs., Varga B. Vezetőedző: Surányi László.

PVSK-Mecsek Füszért: Józsa – Kolozsi (4), Keresztúri (3), Csorba., Csacsovszky A., Gál (2), Reisz (1). Csere: Almási, Gaszt, Kókai (1), Némethy, Lihotzky (1), Oltean. Vezetőedző: Török Viktor.

Gól emberelőnyből: 15/7, illetve 17/4.

Gól ötméteresből: –, illetve 2/2.

Kiállítva, végleg cserével: Kakstedter (20. p.).

Kipontozódott: Varga B. (26. p.), Petrovski (27. p.), Palatinus (29. p.), illetve Reisz (30. p.), Lihotzky (31. p.).