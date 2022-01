Mindkét együttes győztes meccsek után, remek formában várhatta a találkozót. A paksiaknál nem léphetett pályára a sérült Eilingsfeld János, a somogyi oldalról pedig a beteg Hendlein Roland és Paár Márk hiányzott.

A két gárda tavaly őszi kaposvári meccsét a tolnaiak nyerték 90–74-re, a somogyiak pedig fogadkoztak, hogy visszavágnak a vereségért.

Goins triplájával indítottak a paksiak, amire Csorvási büntetői érkeztek válaszként. A lelkes és hangos vendégszurkolók pedig Martin duplájánál már a kaposvári vezetést ünnepelték. A negyed derekán T. J. Price és Hilliard felelt a vendégek pontjaiért, ezzel sikerült tartani a néhány pontos vezetést. Taylor nagyon messziről elengedett triplával faragta a paksi hátrányt, ám Ford sem maradt adós a túloldalon. A játékrész végén 15–22 állt az eredményjelzőn. Ugyancsak Ford tripla nyitotta a második negyedet, amivel már tíz egységre nőtt a vendégek előnye.

Hilliardot nem tudták tartani a tolnaiak, a 2+1-es akciója után tovább nőtt a különbség. Remekül védekeztek a kaposváriak, akik 10–0-ával rajtoltak. Petar Mijovic vezetőedző próbálta időkéréssel megtörni a kaposváriak lendületét, ám nem járt sikerrel. Hilliard ziccere már a 37–17-es eredményt jelentette a kaposváriak javára. Fantasztikus hangulatot varázsoltak a szurkolók, ilyen háttér mellett pedig láthatóan nagy kedvvel és lelkesen játszottak a vendégek. Nehezen viselték ezt a tolnai oldalon, a hevesen reklamáló Mijovic edző technikait is kapott az egyik eset után. A félidő végén 21–45 állt az eredményjelzőn. Egészpályás letámadással próbált labdát szerezni a paksi csapat a harmadik negyed elején, de csak kevéssé volt hatékony ez a fegyver. Diggs triplája után Martin duplája juttatta a harmincas határhoz a kaposváriakat, ám két gyors hármassal újra kapaszkodtak a hazaiak. Nikola Lazics érezte, hogy kicsit rendezni kell a sorokat, időkérése után jókor jöttek Martin duplái, Hilliard ziccere után pedig visszaállt a korábbi különbség. Diggs bravúros triplája zárta a negyedet, így 41–65-ös állással kezdődhetett a záró szakasz.

Nem adták fel a paksiak, akik Brown és Taylor pontjaival zárkóztak fel húz pont alá. Lazics edző újabb időkérésre kényszerült, mert a nagy előny tudatában már nem koncentráltak a korábbihoz hasonlóan a pályán lévők. A rövid pihenő után sikerült is labdákat szerezni a feljavuló védekezés nyomán, Ford pedig sem büntetőből, sem ziccerben nem hibázott. A meccs jelenete volt, amikor T. J. Price felívelt labdáját Ford zsákolta be elemi erővel. Az utolsó percekben csak a végső különbség mértéke volt kérdéses. Tizenhét ponttal kellett volna nyerni ahhoz, hogy az alapszakasz utáni esetleges egymás elleni összevetésben is jobb legyen a kaposvári alakulat. Krnjajszki triplája nyomán ez is összejött, így a meccs utáni ünneplést követően teljes mértékben elégedetten utazhattak haza a remek győzelem után a somogyiak.

Atomerőmű SE–Kaposvári KK 64–81 (15–22, 6–23, 20–20, 23–16)

Szekszárd, Szekszárdi Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Papp P., Tóth C., Makrai M.

Atomerőmű SE: Brown (15/9), Frank (2), Taylor (21/6), Buljevic (3), Goins (13/9). Csere: Kovács Á. (10), Brozja (-), Kis R. (-), Pajor (-). Vezetőedző: Petar Mijovic. Edző: Jan Pavlík.

Kaposvári KK: Hilliard (16), T. J. Price (5/3), Plézer (-), Csorvási (2), Martin (21). Csere: X. Ford (21/6), Diggs (9/6), Puska (-), Krnjajszki (5/3), Bogdán (2). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–4, 7. perc: 7–11, 12. perc: 15–25, 17. perc: 17–39, 22. perc: 21–49, 27. perc: 31–56, 32. perc: 44–67, 37. perc: 54–76.

Jók: Taylor, illetve Hilliard, X. Ford, Martin.