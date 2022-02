A mezőcsokonyai iskola tornacsarnoka adott otthont a Sportpálya 2004 Egyesület Farsangi Kupájának is, melyen ezúttal tíz csapat vett részt. A teremlabdarúgó-tornán a megszokott csapatok mellett Zimány két együttessel is képviselte a települést, és visszatért a mezőnybe a Nyugat FC is. Noha ezúttal is tizenöt együttessel tervezte a lebonyolítást a szervezőgárda, az utolsó pillanatban néhány alakulat visszamondta az indulást, így végül két ötös csoportban mérkőztek a felek.

Az első kvintettben a télen nagyon aktív Vuvuzela végzett az élen, mindössze egy döntetlen csorbította a hibátlan mérleget. Mögötte a QLR PC Bontó lett a második, harmadik helyen a Zimány második csapata jutott tovább. A csoportgyőztesek egyből az elődöntőbe kerültek, a második, harmadik helyezett a középdöntőben vívott keresztjátékot a B-csoport hasonló helyezettjeivel. A másik ágon a Kaposfő hibátlan mérleggel nyerte a csoportot, a Dream Team másodikként, a Cefre harmadikként lépett a kieséses szakaszba. A Dream Team a Zimány második csapata ellen gólzáporos sikerrel jutott a négy közé, a Cefre viszont 1–0-val lépett túl a QLR PC Bontón. A döntőbe jutásért mindegyik csata nagy küzdelmet hozott, a Dream Team a Vuvuzelát, a Kaposfő a Cefrét múlta felül egyetlen találattal. A bronzmeccsen a Cefre 1–0-ra kikapott a Vuvuzelától. A fináléban aztán újra összecsapott a Kaposfő és a Dream Team, ám ezúttal sokkal szikrázóbb csatát vívtak, mint a csoportrangadón, és fordított előjellel végződött, a döntőben 5–2-re a Dream Team nyert. Két különdíj is gazdára talált, a gólkirály a győztes együttes csatára, Kuti Krisztián lett 14 találattal, míg a torna kapusának a Kaposfő hálóőrét, Sulcz Richárdot választották a szervezők, utóbbi kiváló védései mellett két gólt is szerzett.

Eredmények

A-csoport. Zimány 2–QLR PC Bontó 0–4, gólszerzők: Pápai 3, Szöllősi; Gold Boys–Vuvuzela 2–2, gólszerzők: Bunovácz 2, illetve Halász, Horváth; QLR PC Bontó–Szeszspanyol 1–0; gólszerzők: Pápai; Vuvuzela–Zimány 2 5–0, gólszerzők: Franzi 2, Cser, Rákosa, Horváth; Szeszspanyol–Gold Boys 5–3, gólszerzők: Pázmány P., Pázmány L., Tüttő, Czucz 2, illetve Nagy 2, Németh; Vuvuzela–QLR PC Bontó 7–0, gólszerzők: Cser 2, Rákosa, Nagy K., Horváth, Carlos, Halász; QLR PC Bontó–Gold Boys 5–2, gólszerzők: Szőke Z. 2, Szabó, Somlai, Szőke B., illetve Balogh, Bunovácz; Vuvuzela–Szeszspanyol 5–2, gólszerzők: Cser 2, Nagy K. 2, Halász, illetve Czucz 2; Zimány 2–Gold Boys 11–1; gólszerzők: Horváth 3, Nagy B. 3, Deák 3, Vajda 2. A csoport végeredménye: 1. Vuvuzela 10 pont, 2. QLR PC Bontó 9 pont, 3. Zimány 2 6 pont, 4. Szeszspanyol 3 pont, 5. Gold Boys 1 pont. B-csoport. Kaposfő–Nyugat FC 4–0, gólszerzők: Ács 2, Ivusza, Piszker; Cefre–Zimány 2–1; gólszerzők: Sznopek, Hortobágyi, illetve Patcai; Kaposfő–Dream Team 6–2, gólszerzők: Vajda, Ottucsák, Ács, Piszker, Tábori, Endre, illetve Kuti R., Virágh K.; Zimány–Nyugat FC 2–1, gólszerzők: Golita, Patcai, illetve Sass; Dream Team–Cefre 5–1, gólszerzők: Kuti R. 3, Virágh K., öngól, illetve Rofrics R.; Kaposfő–Zimány 2–1, gólszerzők: Vajda, Ivusza, illetve Patcai; Dream Team–Nyugat FC 7–2, gólszerzők: Kuti K. 4, Virágh K. 2, Kuti R., illetve Sass, Kriska; Kaposfő–Cefre 3–0, gólszerzők: Ács, Sulcz, Ivusza; Dream Team–Zimány 9–0, gólszerzők: Virágh K. 3, Virágh M. 2, Kuti K. 2, Kuti R., Kuti S.; Cefre–Nyugat FC 4–2, gólszerzők: Erdei 2, Hortobágyi, Nagy K., illetve Olasz, Lakatos.

A középdöntőben: Dream Team–Zimány 2 8–0, gólszerzők: Kuti K. 6, Kuti R. 2; Cefre–QLR PC Bontó 1–0, gólszerző: Erdei. Az elődöntőben: Kaposfő–Cefre 1–0, gólszerző: Ács; Dream Team–Vuvuzela 2–1, gólszerzők: Kuti K., Virágh K. A harmadik helyért: Cefre–Vuvuzela 1–0, gólszerző: Nagy K. A döntőben: Dream Team–Kaposfő 5–2, gólszerzők: Kuti K. 3, Virágh M., Virágh K., illetve Sulcz, Ivusza.