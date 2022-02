Nem sikerült a kiváló ősz után az évnyitó a boglári fiataloknak, a jó erőkből álló Gyöngyös a tizennegyedik perctől végig vezetve magabiztosan gyűjtötte be a két pontot ellenük, a negyvenharmadik perben már tíz (20-30) is volt az előnyük. Konkoly Csaba tanítványainak egy komlói döntetlen után ez volt az első idegenbeli sikere. A balatoniak védekezése volt az, ami ezúttal nem állt össze, amit jól mutat, hogy ennél a harmincötnél többet csak a Bajnokok Ligája résztvevő Szeged és Veszprém otthonában kaptak, hazai pályán hasonlóra a bajnokságban nem is volt eddig példa, a Komló elleni győztes meccsen is csak harmincat kaptak. Ráadásul ez a harmincöt több is lehetett volna, ám az utolsó tizenöt percben már csak négy (!) találatot értek el a gyöngyösiek. A hazai kapusoknak nem ez volt a legjobb napja, az első félidőben két lövést fogtak, igaz az egyik egy büntető volt, a fordulás után sem sokat változott a helyzet, abban négyig jutottak.

A Draskovicsot nélkülöző balatoniak tizenkét percig voltak partiban, akkor még eggyel vezetni is tudtak (7-6), ám a folytatásban egyértelműen a fizikai fölényben lévő, határozottabb játékot produkáló vendégek akarata érvényesült.

Az első félidőben támadásban – a gyöngyösi héttel szemben – hazai oldalon öten tudtak betalálni, Kovács hatszor, ebből négyszer büntetőből, Stranigg négy, Papp pedig három akciógólig jutott, a fordulás után az utolsó negyedórára beálló Fekete volt a legeredményesebb hárommal. A hazai oldalon egy debütáló is akadt Buri Attila személyében, a tíz percet kapó fiatal játékos góllal mutatkozott be az élvonalban.

K&H férfi kézilabda liga – 13. forduló

Nemzeti Kézilabda Akadémia – HE-DO B.Braun Gyöngyös 29–35 (15–20)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 300 néző. Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Palasics – Krakovszki Zs. 1, Dely 1, Kovács G. 7(4), Papp T. 5, Stranigg 4, Sisa 1. Csere: Takács Á. (kapus), Fekete D. 3, Krakovszki B. 3, Kiss A. 2, Buri 1, Szeitl L. 1, Bendicsek, Mikita B., Temesvári. Vezetőedző: Sótonyi László.

HE-DO B.Braun Gyöngyös: Tomic – Vasic 3, Markez 8 (2), Duris 2, Vilovski 6, Hamidovic, Varsandán M. 5. Csere: Merkovszki (kapus), Ubornyák 8, Hegedűs M. 2, Gábori 1, Gráf, Gerdán, Gyallai. Vezetőedző: Konkoly Csaba.

Hétméteresek: 4/4 (4/4), illetve 3/2 (3/2).

Kiállítások: 4 perc (4 perc), illetve 14 perc (8 perc).