Hiába a sok hiányzó, hősies küzdelemben begyűjtötte a három pontot a BFC Siófok a kieső helyen álló ás annak megfelelően teljesítő Budafok otthonában, simábban is nyerhettek volna, ha az első félidőben Elek nem szórakozza el a lehetőségét, vagy a másodikban Kiss Balázs becsúszva nem lő fölé ajtó-ablak helyzetben hat méterről. Hasonló esélye egy sem volt a piros-feketéknek! Eleknek ez már a huszadik bajnokija volt, amin nem tudott akciógólt szerezni, pedig most nehezebb volt hibázni, mint betalálni. Nem véletlen, hogy három találta van, abból kettő büntetőből… Horgosi hatalmas hibájából került ziccerbe, akik utolsó emberként elvesztette vele szemben a labdát, majd el is esett előtte, ennek ellenére Elek érthetetlen módon a kaput sem találta el nyolc-tíz méterről. Kiss helyzete más volt, neki becsúszva kellett volna a labdát a kapuba juttatni. A megmentő végül a beugró, tizennyolc éves, a Honvéd harmadosztályú csapatában játszó, ott tizenhat találkozón öt gólt jegyző, erre az összecsapásra – jó érzékkel – kölcsönvett Kerezsi Márk volt. Nem csak a hatalmas mezőnymunkája miatt, akadt ugyanis néhány remek kulcspassza is, a győztes találat előkészítése pedig remek egyéni teljesítmény volt! Egy elveszettnek hitt labdára startolt rá és vitt el a kifutó kapus mellett és csapta be a védőjét, Kissnek már csak az üres kapuba kellett passzolni, azt viszont hibátlanul csinálta. Kissnek ez volt a harmadik gólja a szezonban, ami idegenben a hetedik találta ls a negyedik sikere volt idegenben a BFC Siófoknak, mely már hatodik a tabellán, két pontra az ötödik helytől.

Merkantil Bank Liga, NB II, 25. forduló:

Budafoki MTE–BFC Siófok 0–0

Budapest, BMTE Stadion, 400 néző. Vezeti: Móri Tamás (Bede Tamás, Vörös Dániel)

Budafok: Oroszi – Margitics, Horgosi, Fótyik, Kotula – Filkor, Soltész – Kovács D., Csonka A. (Kulcsár, 64.p), Farkas B. (Zuigéber, a szünetben) – Szabó L. (Beke, 64.p). Vezetőedző: Csizmadia Csaba.

Siófok: Hutvágner – Lorentz (Varga B., 71.p), Jagodics B., Varjas Z., Deutsch B. – Krausz, Szakály A. (Medgyesi 76.p) – Kiss B., Nikházi (Farkas 90.p), Kerezsi (Benczenleitner, 90.p) – Elek B. Vezetőedző: Domján Attila.