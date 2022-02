Az elmúlt két fordulóban a Kaposvári VK két fantasztikus győzelmet is aratott, hiszen előbb az ősi rivális Pécset verte, majd megszakította a BVSC-Zugló hazai veretlenségi sorozatát. Ennek tudatában a listavezető OSC Újbuda sem mehetett biztosra Juhász-Szelei Norberték ellen, akiknek kellő hitet adott ez a két bravúr, illetve a hazai közönség.

Az első negyedben érződött a hazaiak elszántsága, még úgy is, hogy betegség miatt nélkülözniük kellett Surányi László vezetőedzőt. A KVK jól ment bele a meccsbe, bár Manhercz Krisztián révén a vendégek szereztek előnyt, de ezt követően Csacsovszky Erik büntetőjét hárította Csoma Kristóf, majd Kakstedter Bendegúz kapufáról becsorgó labdájával egalizáltak a somogyiak, akiknek ezúttal sem fogta a kezét Fortuna, hiszen egy támadáson belül kétszer is a felső kapufa segítette ki a vendégeket. Így Csacsovszky Erik kettőre tudta növelni az OSC előnyét, azonban a csapatkapitány, Dobos Dávid góljával újra zárkózott a hazai egylet. Ezt követően viszont elkezdte érvényesíteni a papírformát az OSC. A vendégek a második negyedben átrohantak a Kaposváron, s egy négy-nullás sorozattal hétgólos előnyre tettek szert, aminek köszönhetően szinte el is dőlt a mérkőzés, még úgy is, hogy Csoma Kristóf kilenc bravúrt mutatott be a meccs feléig.

A fordulást követően Salamon Ferenc újabb találatával már nyolc volt a két csapat között, de a Kaposvár nem adta fel még így sem, s ifjabb Berta József büntetőjével, majd Horváth Ákos és Dobos Dávid bombagóljaival zárkózott. A hazaiak védekezése is feljavult a harmadik felvonásra, melyet meg is nyertek remek hozzáállásuknak köszönhetően. Az utolsó negyednek azonban még így is ötgólos előnnyel vághattak neki a felek, így már csak az volt a kérdés, hogy a KVK mennyire tudja megszorongatni a listavezetőt. A fővárosaik azonban nem igazán hagyták ezt, hiszen szép gólokkal növelték tovább a már amúgy is tetemes előnyüket. A lefújásig lelkesen küzdő kaposváriak végül nem bírtak az éllovas fővárosiakkal, így megszakadt a kétmeccses győzelmi sorozatuk.





Kaposvári VK–Genesys OSC Újbuda 7–16 (2–5, 1–5, 3–1, 1–5)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 180 néző. Vezette: ifj. Kenéz Gy., Ercse.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski, Langiewicz, ifj. Berta J. (2), Mijic, Juhász-Szelei, Horváth Á. (1). Csere: Szilágyi (kapus), Kakstedter (1), Jajcinovic, Palatinus, Dobos D. (3), Tóth Á., Varga B. Másodedző: id. Berta József.

OSC Újbuda: Lévai – Manhercz K. (3), Várnai (1), Salamon (2), Csacsovszky E. (4), Burián (1), Hárai. Csere: Sziládi (2), Dala (1), Tóth M. (2), Vigvári Vince, Hegedűs Z., Aranyi. Vezetőedző: Varga Dániel.

Gól emberelőnyből: 9/2, illetve 13/7.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/0.

Kipontozódott: Aranyi (14. p.), Dala (29. p.)