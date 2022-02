Úgy tíz évvel ezelőtt egy Kaposvár–Nagyatád-sakk­mérkőzés még igazi rangadónak számított, a mostani eredményt látva ez az időszak már a múlt homályába veszett. A kaposvári csapat még a megszokottnál is gyengébb felállásban ült asztalhoz, így már a mérkőzés kezdetén látszott, vendégsiker van kilátásban.

Az atádiak szempontjából jól is kezdődött a mérkőzés, hiszen a Szijártó testvéreknek köszönhetően nem sokkal az első órát követően már két pont volt beírva a vendégek oszlopában az eredményjelentő lapra. A következő eredményre ugyan újabb órát kellett várni, előbb Máthé Gáspár érvényesítette előnyét, majd az utolsó táblán Györkös Krisztina nyerte el ellenfele vezérét. Az újabb győzelmet az első táblán Vrban Mladen aratta, aki szinte a megnyitást követően erősen támadta ellenfele királyállását. A védekezés nem is volt eredményes, és a tisztvesztést követően ellenfele kapitulált is.

Kőnig Balázs elutasította ellenfele döntetlen ajánlatát, majd javára fordította az egál közeli állást. Bocska János is elutasította a döntetlent, és így még az időellenőrzés előtt újabb ponttal gyarapodtak a vendégek. A csapatgyőzelem így már meg is volt, de még mindig nem volt vége. Az ifjúsági táblán Szarka Regő használta ki ellenfele hibáit, és kisebb időzavart követően gyűjtötte be a teljes pontot. Horváth Attila a középjátékban minőséget nyert, az időellenőrzést mindkét fél már csupán néhány perces idővel játszotta, és az időzavar elmúltával az ellenfél fel is adta a reménytelen állást.



Kaposvár–Nagyatád 2–10

A győztesek: Palavics Krisztián, illetve Vrban Mladen (1. tábla), Máthé Gáspár (2. tábla), Horváth Attila (3. tábla), Kőnig Balázs (4. tábla), Szijártó Attila (5. tábla), Szijártó András (6. tábla), Bocska János (10. tábla), Szarka Regő (11. tábla), Györkös Krisztina (12. tábla).

Döntetlent értek el: Zámodics Ferenc, Révész Dénes, illetve Ferencz Miklós (7. tábla), Gyugyi Péter (8. tábla).





Fotó: MW