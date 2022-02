Az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapatának problémásan indult a szezon, nehéz helyzetben voltak, ám fel tudtak állni a padlóról és sikerült stabilitást szerezniük anyagi és szakmai téren is.



– Ennek nagyon örülök, nem mondom, hogy az eredmény most másodlagos, de azért itt voltak sokkal komolyabb helyzetek, melyeket meg kellett oldani – mondta Lacombe Zsófia, az együttes sportigazgatója. – Összességében elégedett vagyok a mutatott játékkal, a teljesítménnyel, és a jelenlegi helyezést reálisnak érzem. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy a szezon hátralévő részében lesznek meglepetések, hiszen vannak hullámvölgyek más csapatoknál is. Nagyon sűrű lesz a rájátszás, utazások és kétnaponta mérkőzés, ez sokat kivesz mindenkiből.



Általában napi két edzésük van, délelőtt kondicionális, délután pedig labdás. Meccs­napon délelőtt van egy óra átmozgató tréningjük, mely a napi rutin szempontjából fontos.



– Sokat fejlődtek a lányok, sikerült egy stabil alapjátékot kialakítani, melybe belefér már egy-két plusz is, például támadásban a különféle kombinációk és egy gyorsabb játék, melyhez elengedhetetlen a biztos alap – hangsúlyozta a sportvezető. – Nálunk volt a legkevesebb változás a játékoskeretet tekintve a bajnokságban, ezért úgy gondolom, mostanra egy összetartó társaság alakulhatott ki, hiszen a szezon eleje óta együtt dolgoznak és a pályán kívül is jó a kapcsolatuk. Személy szerint arra számítok, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, hiszen az extra teljesítményekre szükség lesz ahhoz, hogy meglepetést tudjunk okozni a rájátszásban. Hiszek benne, hogy az a minőségi munka, amit nap mint nap beletesznek, be fog érni a szezon végére.

Lacombe Zsófia, ha belefér a napi teendőibe, egyszer-kétszer lemegy edzésre és segít a csapatnak, hogy még jobb szakmai munkát tudjanak végezni, hiszen nincsenek túl sokan.



– Kiváltottuk a játékengedélyemet, mert a keret mindössze tíz játékosból áll. Ha esetleg – de reméljük, erre nem kerül sor – közbejönne egy súlyosabb sérülés vagy betegség, akkor nem szeretnénk, hogy ne tudjon kiállni egy mérkőzésre az együttesünk – fogalmazott. – Nincs tervben a pályára lépés, mert más feladataim vannak, amiket nagyon élvezek és lekötik az időmet, a játékos-pályafutásom pedig a múlté marad, ha a sors is így akarja.





Fotóillusztráció: Muzslay Péter