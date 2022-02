Pénteken 18 órakor hazai pályán, a Kaposvár Arénában szólítják pályára az 1. MCM-Diamant KNRC női extraligás együttesét. A somogyiak ellenfele az a Leiszt Máté–Schildkraut Krisztián-edzőpáros irányította MTK, amely két külföldi légióst és egész csapatravalónyi korosztályos válogatottat tudhat a soraiban. Ősszel Budapesten magabiztosan és fölényesen vertük őket, s egyetlen győzelemmel – és négy szerzett ponttal – az utolsó előtti helyet foglalják el.

A kaposváriak sorsdöntő napok előtt állnak: ha most legyőzik az MTK egyletét, egy hét múlva, szombaton pedig a sereghajtó Diósgyőri VTK csapatának otthonában is sikerül begyűjteni a bajnoki pontokat – márpedig egyértelműen ez a francia Vincent Lacombe által trenírozott kaposvári társaság célja –, akkor nyugodtan várhatja a két hét múlva, ugyancsak pénteken este esedékes Újpesti TE elleni hazai visszavágót. Az is elképzelhető, hogy nem kell majd különösebben számolgatni, lévén a fővárosi lilák most vasárnap Békéscsabán lépnek majd pályára, rá egy hétre pedig a Magyar Kupa-döntő (új) résztvevőjét, a Nyíregyházát búcsúztató balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiát fogadják, s az a találkozó is több­esélyes. Ezután Békéscsabára utazik majd a somogyi együttes, amely a bajnoki pontvadászatban még veretlen, ellenben a Magyar Kupa elődöntőjében előbb a fővárosban, majd szerdán este hazai környezetben, Csabán is alulmaradt a Vasas-Óbuda ellenében. Március első hétvégéjén (ugyancsak pénteken este) a Balatonfüred elleni hazai bajnokival zárjuk majd a bajnoki alapszakaszt.

Ha a matematikát hívjuk elő segítség gyanánt, akkor még bízhatunk a legjobb négy közé jutásban, gyakorlatilag ez azonban kivitelezhetetlennek tűnik. Mindenesetre a jelenlegi ötödik helyet is meg kell nagyon becsülni, tudva azt, hogy a 2021/2022-es szezont teljesen üres kasszával kezdték Kaposváron. Ráadásul a korábbi vezetés által felhalmozott adósságok csak tovább nőnek, így kénytelenek voltak hozzányúlni, egészen pontosan szűkebbre venni a klub jelenlegi költségvetését is.

Fotó: Muzslay P.