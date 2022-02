Megtartotta rangos helyezését a kaposvári Bakós-Sas Fitnesz SE csapata, amely 2020-hoz hasonlóan, az elmúlt évben is a harmadik helyet szerezte meg az egyesületek közti rangsorban.

– Nagy szó, hogy sikerült megtartanunk a helyezésünket – fogalmazott Prukner-Sas Médea, az egyesület vezetőedzője. – Csupán két budapesti egyesület előz meg minket, így a miénk a lett legjobb vidéki klub. Ez hatalmas öröm számunkra, hiszen évekig szerettünk volna eljutni erre a szintre, s most már második alkalommal sikerült. Ahogy mindenkit, úgy minket is sújt a Covid-helyzet, de látszik, hogy ebben az időszakban is van igény a sportra. A célunk, hogy megtartsuk a taglétszámunkat, illetve ebben az évben is a harmadik helyünket.

Az összesített pontszámokhoz többen is magyar bajnoki címmel járultak hozzá. Az egyesület színeiben, egyéniben Székely Adél, Szabó Kinga serdülő, míg Sovák Réka gyermek korcsoportban ért el első helyezést. Ugyancsak aranyérmet szerzett a Rockerek elnevezésű, Fehér Zsófia, Kordély Szonja alkotta serdülő duó. Csapatban pedig két magyar bajnoki címet ünnepelhettek az ifjú sportolók. A serdülőknél a Kémek csapata, melyben Székely Adél, Kordély Szonja, Sándor Kincső, Horváth-Bank Norina, Fehér Zsófia, Nábrádi Júlia és Szabó Kinga szerepelt, míg a gyermekeknél a Kiss Zsófia, Gáspár Bora, Sovák Réka alkotta Strandosok csapata állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára 2021-ben.

A kaposvári egyesület sportolóira már a következő hónapban elkezdhetik a pontgyűjtést, melyet májusban, hazai környezetben folytathatnak.

– Márciusban rendezik az IFBB első idei megméretését Budapesten, majd májusban, Kaposváron mi is szervezünk egy pontszerző versenyt – tette hozzá Prukner-Sas Médea, akitől azt is megtudtuk, hogy az egyesületben minden korosztály számára nyílik sportolási lehetőség, hiszen már négy éves kortól várják a fitneszezni vágyókat.

Az MTFSZ 2021. évi gyerek eredménylista: 1. Marcipán SE (377 pont), 2. Mazotti Fitness SE (262 pont), 3. Bakó-Sas Fitness SE (102 pont), 4. Miss Fit (71 pont), 5. Corpus SE (42 pont), 6. Mile Fitness SE (39 pont), 7. Maroshévizi Fitness SE (36 pont), 8. Mátrix Fitness SE (28 pont), 9. Fittness World SE (4 pont).