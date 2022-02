Annak ellenére, hogy az őszi bajnokin kettővel kikaptak Budakalászon (28-30), majd otthon, Magyar Kupa mérkőzésen eggyel (24-25) mégis esélyesként várhatják ezt a bajnokit az akadémisták! Szeptemberben még csak ismerkedtek az élvonallal, szokták annak légkörért, amit jól jelez, hogy hétgólos előnyt adtak ellenfelüknek (18-8), a kupameccset pedig már akkor elbukták, amikor még el sem kezdődött, Sótonyi László ugyanis úgy döntött, nyolc junior válogatott játékosát pihenteti! Most itt a lehetőség, hogy visszavágjanak és végre öt nyeretlen – négy bajnoki és egy Magyar Kupa – találkozó után újra sikert arassanak, legutóbb december elején nyertek, a sereghajtó Kecskeméttel szemben.

A sikerre minden esélyük meg is van, hisz Csoknyai István együttesének még nincs győzelme idegenben, mindössze egy pont jött össze nekik, Dabason (26-26). A hat találkozón ráadásul átlag 23,8 találatot jegyeztek, ami nem túl acélos támadójátékot sejtet. Összehasonlításként a hazai pályán 27,7 az átlaguk, ami jelentős különbség… A bogláriak viszont épp hazai pályán erősebbek, tizenhárom pontjukból tízet ott szereztek csak a Komló, Gyöngyös, Szeged hármas tudta elvinni a két pontot.

– Nagyon jól küzdöttünk Egerben, mínusz négyről is fel tudtunk állni, ez nagy erőt, nagy lökést adott nekünk – mondta az egy pontot jelentő találatot jegyező Tárnoki Márkó, aki szerint a hazai pálya, a nézők biztatása további pozitív tölteted ad nekik. - Hajtós meccsre számítunk, remélem most mi jövünk ki jobban a párharcból, kemény, komoly küzdelem várható. Tapasztaltabbak, fizikálisabban is erősebbek, külföldi játékosokkal érkeznek, az utóbbiak megállítása fontos feladat lesz.

Különösen a két átlövőé, Perisicé és Juric-Grigicé, akik az ellenfél házi gólkirályai, 74, illetve 60 góllal, az előbbi nyolc gólt lőtt a két együttes őszi bajnokiján, a Magyar Kupa találkozó „hőse” pedig a beálló Mikhalin volt héttel.

– A múlt szombati mérkőzésünk nagyon jól sikerült, jó játékkal itthon tartottuk a két pontot a Dabas ellen, most hétvégén egy olyan fiatal csapathoz látogatunk, akik hazai pályán mindenkire nagyon veszélyesek -nyilatkozta Csoknyai István, a Budakalász trénere a klub honlapján. - Nagyon gyors és lendületes játékot játszanak, ezért a játék lefolyását nagyon pontosan meg kell szerveznünk. A NEKA olyan periódusokat generál, amikor megroppantja az ellenfelét, ha ezeket a kritikus időszakokat meg tudjuk oldani, akkor elérhetjük a célunkat!