A balatoniaknak nincs szégyenkezni valója az eredmény miatt, egyrészt mert a Bajnokok Ligája csapatok közül a a svéd Savenhofot huszonkettővel (41-19), a török Kastamonut tizenhéttel (37-20), a szlovén Ljubljanát is tizenhárommal (40-27) küldték haza a győriek, másrészt negyvennégy percet töltött csak a pályán Jezic, a balatoniak - egyetlen – beállója. Puhalák után ezúttal Lapos beállós játéka került előtérbe, aki tizenhat perc alatt még egy gólt is összehozott.

Nem kezdtek rosszul Jezicék, a negyedik percben még döntetlenre álltak (3-3), ám a következő kilenc percet 7-0-ra nyerték (10-3) a házigazdák, akik az utolsó tíz percben hétről (15-8) tizenkettőre növelték az előnyüket (23-11). Az első játékrészt Vojnovic egy védéssel zárta, amíg zöld-fehérek 98%-os lövési hatékonysággal „dolgoztak”. Támadásban Janjusevic és Jezic voltak a legeredményesebbek három-három góllal. A balatoniak kihagytak egy hetest és volt három kapufájuk, kis szerencsével több gólt is elérhettek volna…

A fordulás után minden ott folytatódott, ahol abbamaradt, tizenkét perc után már tizenhat volt a különbség (31-15), amikor Ambros Martin a fiatalokat is pályára küldte, Ogonovszkyt, Kürthit, aki mellett támadásban ott volt többek közt Háfra, Faluvégi és Schatzl is. A balatoniak ebben az utolsó tizennyolc percben „állták a sarat”, sőt kettőt faragni is tudtak a hátrányukból, így végül tizennéggyel kaptak ki.

A második harminc percben Herczeg négy védéssel zárt, az első hármat rögön öt perc alatt letudta, míg támadásban Debreczeni-Klivinyi volt a legjobb négy találattal, Lakatost megelőzve, aki hárommal tért vissza közel egy hónap után a csapatba.

Győri Audi ETO KC – Siófok KC 40-26 (23-11)

Győr, Audi Aréna, 2279 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.

Győr: Leynaud – Lukács 5, Ryu, Nze Minko 6, Blohm 3, Hansen 7(1), Fodor 2. Csere: Brattset 2, Oftedal 1, Háfra 3, Pintea 5(1), Ogonovszky 1., Schatzl 2, Faluvégi 1, Kürthi 2. Edző: Ambros Martin.

SKC: Vojnovic – Böhme 1, Janjusevic 5, Debreczeni-Klivinyi 4, Jezic 4, Holta 2, Puhalák. Csere: Horváth (kapus), Juhász 1, Szarková 1, Such 2, Wald 2(1), Lapos 1, Lakatos 3. Edző: Bregar Uros.

Kiállítások: 4(2), illetve 2(-).

Hétméteresek: 2/2(2/2), illetve 2/1(1/0).