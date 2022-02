– Nagyon elégedettek vagyunk, hogy sikerült leigazolni Marina Rajcicot – nyilatkozta Fodor János, az SKC ügyvezetője, a csapat hivatalos honlapján. – Uros Bregar vezetőedző első számú kérése volt a montenegrói kapus megszerzése. Úgy gondolom, Csapó Kincsővel és Herczeg Lilivel együtt jól meg fogják tudni oldani a feladatokat.

– Egy játékos mindig keresi a lehetőségeket a fejlődésre a pályafutása során – fogalmazott a siofokkc.hu-n Marina Rajcic. – A siófoki megkeresés lehetőséget biztosít, hogy kipróbálhassam magam a magyar bajnokságban, ami véleményem szerint a francia, az orosz és a dán pontvadászattal együtt a legerősebbek közé tartozik. Úgy gondolom, remek döntést hoztam. Siófok és Magyarország megfelelő hely lesz arra, hogy egy újabb lépést tegyek a karrieremben. Az elmúlt években követtem a SKC szereplését, a nemzetközi kupában több kiemelkedő évük is volt, valamint a bajnokságban is fel tudták venni a versenyt a legjobbakkal. Tudom, remek körülmények közé érkezem. A döntésem meghozatalában nagyon fontos szerepet játszott a vezetőedző, Uros Bregar. Válogatott- és klubszinten egyaránt nagy tapasztalattal rendelkezik, számomra egyfajta garancia az ő személye. Akiket megkérdeztem, mind azt mondták, a Balaton és környéke gyönyörű, így a családommal már nagyon várjuk a költözést. Magyarország nagyon szép, kicsik a távolságok, nem kell napokat utazni egy-egy mérkőzésre, így több idő marad a felkészülésre. Pályafutásom során mindenhol arra törekedtem, hogy feszegessem a határaimat, kihozzam magamból a legtöbbet és ez Siófokon sem lesz máshogy. Igazi csapatjátékosnak tartom magam, hiszek a kollektíva erejében. Bízom benne, hogy a bajnokság mellett a nemzetközi porondra is kiléphetünk, és versenyképesek leszünk minden sorozatban.

– Marina Rajcic érkezésével kapusposzton egyértelműen erősödünk, a személyében egy komoly nemzetközi rutinnal rendelkező játékos érkezik, akitől Csapó Kincső és Herczeg Lili is sokat tanulhat – tette hozzá Pastrovics Melinda, a Siófok KC kapusedzője. A három kapust megfelelően tudjuk majd forgatni, mindenki meg fogja kapni a lehetőséget annak érdekében, hogy a fejlődése töretlen legyen.

Marina Rajcic 2009-ben mindössze 16 esztendősen a Buducnost Podgorica játékosaként mutatkozott be a felnőttek között. Egészen 2015-ig erősítette a patinás montenegrói klubot, mielőtt légiósnak állt. Franciaországban, a Metz Handball színeiben három bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelhetett, majd 2018-ban visszatért nevelőegyesületéhez, melyet 2021-ig erősített. A Buducnost Podgorica játékosaként kétszer is magasba emelhette a BL-trófeát, egyszer pedig az EHF-kupa serlegét. Mindemellett egyaránt nyolcszoros montenegrói bajnoknak- és kupagyőztesnek mondhatja magát. A 2021/22-es szezont a török bajnok Kastamonu játékosaként abszolválja, mielőtt megérkezik a Balaton partjára.

Válogatott színekben, 2010-ben világbajnoki bronzérmet szerzett a juniorválogatottal és bekerült a torna álomcsapatába. Még ebben az évben debütált a felnőttválogatottban, mellyel később, 2012-ben olimpiai ezüstérmet ünnepelhetett. Pár hónappal később pedig az Európa-bajnoki trófeát is magasba emelhette. Címeres mezben már több mint 130-szor lépett pályára a még mindig csak 28 esztendős hálóőr.

A Podravka Vegeta és a horvát válogatott húzóembere, Dejana Milosavljevic is elfogadta a klub szerződésajánlatát, így a 27 esztendős játékos a nyáron csatlakozik a somogyiakhoz.

– Dejana Milosavljevic volt az első számú célpontunk a belső posztok megerősítésére, így nagyon örülünk annak, hogy aláírt – fogalmazott Fodor János, a Siófok KC ügyvezetője. – Mindhárom belső poszton képes játszani, többek között ezért is volt fontos Uros Bregar számára, hogy megszerezzük őt.

– Mindig is szerettem volna kipróbálni magam külföldön, és ha figyelembe veszek olyan szempontokat, mint a lokalizáció és a bajnokság erőssége, akkor a magyar bajnokság a legideálisabb számomra – hangsúlyozta Dejana Milosavljevic. – Ez valami egészen más lesz, mint amit eddig megszoktam. Hétről hétre kőkemény mérkőzések, egy új liga, új nyelv és új csapattársak. Ez az, ami motivál. A célom nem is lehet más, mint fejlődni és fejlődni minden egyes nap. Mindig is a kemény munkában hittem, ennek köszönhetem azt, amit eddig elértem. Több alkalommal is játszottam már a Siófok ellen, nem is olyan régen közös edzőtáborban vettünk részt a Balaton partján. Remek körülmények között lehet majd dolgozni, ez is fontos szempont volt. Régóta ismerem Uros Bregart és nagyon sokra tartom őt. Amikor felhívott, hogy szeretné, hogy a csapata része legyek, őszintén meglepődtem, de hamar sikerült meghoznom a döntést. Vele, a lányokkal és a stábbal szép dolgokra lehetünk képesek a magyar bajnokságban és remélhetőleg a nemzetközi kupában is.

A 27 esztendős balátlövő a felnőttek között a Rijeka játékosaként debütált, később a Sesvete csapatát erősítette. Volt a szintén horvát élvonalbeli Zamet és a Varazdin játékosa is, mielőtt 2018-ban a Podravka Vegeta játékosa lett. Ezzel egyidejűleg kapott szerepet a horvát válogatottban, melynek a 2020-as Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. A Podravka Vegeta játékosaként a BL-ben ez idáig 194 gólt szerzett, a tavalyi szezont 88 találattal zárta, míg az idén 51 gólnál tart a legrangosabb sorozatban. Az EHF-kupa mérkőzéseket is figyelembe véve pedig 267 találata van a nemzetközi porondon.

A Siófok KC szerdán 18 órától a Győri Audi ETO KC otthonában lép pályára.

Öt játékos biztosan távozik a magyar tenger partjáról

