KÉZILABDA NB I., NŐK – A jövő évi keret kialakításánál az volt a legfontosabb feladatunk, hogy találjunk olyan játékosokat, akik hármas védőként hatékonyak tudnak lenni – fogalmazott Uros Bregar, a Siófok KC vezetőedzője. – Sokszor elmondtam már, számomra a védekezésnél kezdődik minden. Az idén látottak alapján pedig teljesen egyértelmű, hogy ezen a területen erősödnünk kell. Hawa N’Diaye ebből a szempontból remek választás. Ugyanezen szempontok alapján döntöttünk Dounia Abdurahim leigazolása mellett. Roppant elégedett vagyok, hogy sikerült megszereznünk őket, erős és határozott karakterek, akiken az első perctől kezdve azt éreztem, hogy a Siófokot részesítik előnyben.

– Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy szerződtetett a Siófok KC – nyilatkozta Hawa N’Diaye. – A kapcsolatfelvétel után sikerült gyorsan megállapodnunk. A vezetőedző, Uros Bregar irántam mutatott érdeklődése fontos szerepet játszott. Kikértem olyan francia játékosok véleményét, akik már dolgoztak vele, és mind azt mondták, hogy ő a munkának él és mindenkit egyenlően kezel. Pályafutásom során először játszom majd külföldön, ez egyben egy remek lehetőség és egy nagy kihívás is lesz. Annak kimondottan örülök, hogy Dounia Abdurahim is érkezik velem együtt. Jó barátok vagyunk, együtt vágunk neki pályafutásunk új fejezetének. A célom, hogy kilépjek a komfortzónámból, és ha ez sikerül, akkor rengeteget fejlődhetek.

Hawa N’Diaye a Le Havre AC, a Metz Handball és a Chambray Touraine Handball korábbi játékosa 2019 óta erősíti a Toulon Metropole Var Handball gárdáját. A 26 esztendős beálló francia bajnok és kétszeres kupagyőztes. A francia-szenegáli kettős állampolgár az afrikai válogatott kulcsembereként több világversenyen is részt vett, a 2018-as Afrika-kupán tagja volt az Angola mögött ezüst­érmet szerző nemzeti csapatnak.

– Mindig szerettem volna Franciaországon kívül is kipróbálni magam, így boldog vagyok, hogy ez a szerződés létrejöhetett – hangsúlyozta Dounia Abdurahim. – Az időzítés tökéletes erre a kihívásra, ezért Uros Bre­gar érdeklődése után egy pillanatig sem hezitáltam. Egy számomra ismeretlen kézilabda-kultúrába érkezek, így fontos lesz, hogy ki tudjak mozdulni a komfortzónámból. Óriási hagyománya van a sportágnak Magyarországon, a bajnokságban pedig remek csapatokat és számtalan kiváló kézilabdázót találunk.

Dounia Abdurahim 2012-ben tagja volt a világbajnoki ezüstérmet szerző francia juniorválogatottnak. Megfordult a Metz, majd a Toulon utánpótlásában. Első profi szerződését 2014-ben szignózta, és azóta sem váltott klubot egészen mostanáig.



Fotóillusztráció: Németh András