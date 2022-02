A Siófok KC női kézilabdacsapata a 2021/22-es szezon végéig kölcsönadta Sirián Szederkét az FTC-Rail Cargo Hungaria együttesének.

– Hirtelen jött a lehetőség, minden nagyon gyorsan történt – fogalmazott Sirián Szederke a Balaton-parti klub hivatalos honlapján. – Kedd délután még Siófokon edzettem, szerdán meg már itt vagyok a Fradinál. Miután a zöld-fehér klub felvette a kapcsolatot a Siófokkal, egyeztettem a vezetőedzőnkkel, valamint a klub ügyvezetőjével. Egyetértettünk abban, hogy ez egy nagyszerű lehetőség számomra. Remélem, hogy a szezon hátralévő részében segítségére tudok lenni a Ferencvárosnak, mind a magyar bajnokságban, mind a nemzetközi porondon. Köszönöm a rugalmasságot Fodor Jánosnak, az SKC ügyvezetőjének. A szezon végén új tapasztalatokkal térek vissza és tovább folytatom siófoki pályafutásomat.

A Siófok KC nem gördített akadályt a kölcsönszerződés elé, így a megállapodás gyorsan létrejött.

– Sirián Szederke kölcsönbe érkezik hozzánk, és nagyon örülök, hogy személyében nemzetközi szinten is tapasztalt, rutinos játékos csatlakozik a kerethez – nyilatkozott a fradi.hu-n a zöld-fehér egyesület kézilabda-szakosztályának ügyvezető igazgatója, Görög Zsolt. – Szeretném hangsúlyosan megköszönni a Siófok vezetőségének, s különösen ügyvezetőjének, Fodor Jánosnak, hogy ennyire készségesen állt az ügyünkhöz, rendkívül nagyvonalú és segítőkész volt a tárgyalások során. Hiszem, hogy a magyar kézilabda érdeke is, hogy a Ferencváros jól szerepeljen a nemzetközi porondon, és Fodor János is ennek érdekében döntött játékosa kölcsönadásáról.

– Nagyon meglepett a megkeresés, de gyorsan döntést hoztunk férjemmel és a siófoki vezetőkkel – erről már a fradi.hu-n beszélt Sirián Szederke. – Átgondoltam a szempontokat, és úgy érzem, jó lehetőség számomra, hogy tovább fejlődjek, tapasztalatot szerezzek. A Fradi ellen sokszor játszottam már, mindig jó hangulatú mérkőzéseken, és örülök neki, hogy a következő hónapokban ezt a csapatot segíthetem a célok elérése érdekében a hazai és a nemzetközi porondon is. Hársfalvi Julcsival Debrecenben játszottam együtt, jó kapcsolatban vagyunk, de még vele sem beszéltem, a döntés meghozatala után egyből csomagolni kezdtem.

Az az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatánál elkerülhetetlenné vált, hogy megműtsék a beálló Julia Behnke térdét, aki így mintegy két hónapig nem játszhat, majd a kapusuk, Bíró Blanka súlyos sérülést szenvedett, s emiatt a szezon hátralévő részében nem léphet már pályára. Mivel a keretükben csupán egy-egy felnőtt beálló és kapus maradt, a szakosztály vezetése feltétlenül szeretett volna igazolni a posztra. Emiatt érkezett Sirián Szederke a nagy múltú klubhoz, a kapusposztra az MTK-nál szereplő, junior világbajnok kölcsönjátékosuk, Suba Sára tért vissza.

– Kézenfekvő volt, hogy a csapatot, az edzői stábot és az itteni munkát tökéletesen ismerő junior világbajnok kapust, Suba Sárát hívjuk vissza, aki az utóbbi években pedig rendszeresen védett az NB I.-ben – tette hozzá az ügyvezető.

Fotó: Németh András