A két együttes tavaly őszi szombathelyi összecsapásán 85–70-es hazai siker született, ami igazolta a papírformát a hat magyar válogatott játékos, valamint három légiós kosárlabdázót felvonultató vasi alakulat javára. Ezúttal a korábbi kaposvári Benke Szilárd ugyan hiányzott a szombathelyiektől, ám tekintve, hogy a somogyiaknál Hendlein Rolandra és Quincy Diggsre nem számíthatott Nikola Lazics vezetőedző továbbra is a bajnoki címvédő számított favoritnak.

Martin szép tempója nyitotta a kaposvári pontok sorát, de Váradi is aktív volt a túloldalon. Hilliard és T. J. Price is eredményesen támadta a gyűrűt távolról, így a negyedik percig vezettek a hazaiak. A Falco Keller révén egyenlített 10–10-nél, a negyed végjátékában pedig Perl büntetői és ziccere juttatta vezetéshez csapatát. A sokkal több minőségi cserével rendelkező vendégek folyamatosan frissítették a pályán küzdő együttest és a szabálytalanságokkal is jobban gazdálkodhattak, mint a kaposváriak.

Perl zsákolással kezdte a második negyedet, a távolról rendre pontatlan Ford pedig büntetőkből eredményesebb volt. Martin triplájával ismét a somogyiak vezettek, a jó védekezés nyomán pedig több labdát is szereztek a hazaiak. Cserélt is rögtön Konakov edző, ám nem lett pontosabb a Falco csapatjátéka. A vasi időkérés után Váradi hármasa lendített ugyan az ellenfélen, ám végre Ford is betalált kintről, sőt a frissen érkező Puska is eredményes volt. Hiába lépett meg öt ponttal a házigazda, elég volt két figyelmetlenség és 30–30-nál azonnal egyenlített a Falco. Minden labdáért óriási harc zajlott a pályán, a szurkolók pedig űzték-hajtották a két-fehéreket. Hilliard két alakítása, majd T. J. Price büntetői újra kaposvári vezetést jelentettek, az utolsó másodpercekben pedig előbbi alakította ki a félidő 38–33-as végeredményét.

Golomán két pontja, valamint Keller büntetője csökkentette a vendégek hátrányát a nagyszünet után, de Martin gondoskodott arról, hogy elmaradjon az egyenlítés. A 26. percben aztán Perl 44–44-re alakította az állást, a támadásban megakadó somogyiak pedig a triplája után hátrányba is kerültek. A negyedik negyedre Perl vezetésével öt pontos előnyt harcolt ki a vasi gárda, ezért is jött a legjobbkor Martin óriási zsákolása. Több távoli kísérletet is elhibáztak a kaposváriak, Váradi azonban pontosan célzott a túloldalon. Öt perccel a vége előtt Nikola Lazics kért időt 52–61-nél, de Barac triplája már tíz pont fölé növelte a különbséget. Innen már nem volt visszaút, a sok mezőnydobást rontó somogyiak bár hősiesen küzdöttek a túlerővel szemben végül kikaptak a bajnoktól.

Nikola Lazics: – Kemény mérkőzés volt. Azért nyert a Falco, mert sokkal jobban játszott a harmadik negyedben. Nehéz volt ilyen energia szinten játszani az egész mérkőzésen. Jól védekeztünk, de nem volt jó ritmusú a támadásunk. Türelmetlenek voltunk, a végén pedig a tiszta helyzeteinket sem dobtuk be. Minden, amit eddig csináltunk az utolsó két hónapban, az a jó védekezésünk miatt volt lehetséges. A Falco messze a legjobb csapat Magyarországon, amely sokkal hosszabb rotációval rendelkezik. Gratulálok a szombathelyieknek a győzelemhez, de sajnálom, hogy nem az eredeti időpontban játszhattuk ezt a meccset, amikor mi is egy kicsit hosszabb volt a rotációnk.

Milos Konakov: – Gratulálok a Kaposvárnak a helytálláshoz! Nem csak most, de eddig is remek kosárlabdát játszottak. Kemény meccsre számítottunk, a védekezésre helyeztük a hangsúlyt a felkészülés során. Az első félidőben kaptunk több könnyű kosarat, akkor nem játszottunk jól. A szünet után aztán csak alig több, mint húsz pontot engedtünk az ellenfélnek és ezzel visszajöttünk a meccsbe. Támadásban volt tizenkilenc eladott labdánk, ez jelzi, hogy nem ez volt az erős oldalunk, de ezért is mondom, hogy a védekezés kulcsfontosságú.