– Nagyjából egy hónapja merült fel az először, hogy Kaposvárra szerződöm, de csak az utolsó pillanatban tudott megegyezni a két klub, így bőven akadt izgalom az átigazolás kapcsán – mondta Ekker Milán. – A Rákóczit egy remek csapatnak tartom, tele jó játékossal, remélem, ez tavasszal a tabellán elfoglalt helyezésen is megmutatkozik. Jók a körülmények, a város is tetszik, úgy érzem, könnyen beilleszkedek majd. A vezetőedzővel, Nagy Tamással korábban már dolgoztam együtt, nagyon jó edzőnek tartom, és várom már a közös munkát. A célom, hogy minél több gólt szerezzek, és ezzel segítsem minél jobb helyre a Rákóczit.

A 23 éves csatár Zalaegerszegen kezdte pályafutását, ahol végigjárta a ranglétrát az utánpótlásban, majd 18 évesen már többször követelt magának helyet az akkor NB II.-ben szereplő felnőttcsapatban, s az utánpótlás-válogatottban is bemutatkozhatott. A 2016/2017-es szezonban az első gólját is megszerezte a másodosztályban, majd a következő évadban még több lehetőséget kapott. 2019-ben hagyta el nevelőegyüttesét, s csatlakozott az FC Nagykanizsához. A dél-zalaiaknál a legsikeresebb szezonja az előző volt, 14 gólt szerzett a harmad­osztály Nyugati csoportjában.

Közös megegyezéssel távozott János Norbert, aki fél évig erősítette a zöld-fehéreket. A 23 éves támadó a nyári átigazolási időszakban Csíkszeredáról érkezett, s 12 alkalommal lépett pályára kezdőként, míg hétszer csereként. Ezeken a találkozókon három alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A Magyar Kupában háromszor futott ki a kezdőcsapat tagjaként, s egy igen fontos találatot jegyzett. A zöld-fehérek az ő, hosszabbításban szerzett góljával vívták ki a továbbjutást a csoportrivális Gárdony ellen az első fordulóban. Klein Péter





Fotó: Lang Róbert