A hevesiek a legutóbbi fordulóban, hat sikertelen bajnoki után meglepetésre Dabason nyerni tudtak, így belátható távolságra – három pontnyira – kerültek a bennmaradást érő tizenkettedik pozíciótól. Az újonc bogláriak ellen tovább folytatnák a felzárkózást, melyhez a közönség támogatására is számítanak, a minél nagyobb lelátói létszám érdekében ingyenes lesz a belépés a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokba, ahol eddig még nem örülhettek győzelemnek. Többek közt a Dabas és a Fejér-B.Á.L Veszprém is két ponttal távozott onnan az ősszel, három győzelmük mindegyikét vendégként – Csurgón, Kecskeméten, Dabas – zsebelték be egyetlen találatnyi különbséggel. A szezonban eddig öt (!) egygólos meccsük volt, ebből az említett hármat megnyertek, kétszer azonban – a Komló és a Budakalász otthonában – elbuktak.

Tavaly szeptemberben Balatonbogláron a somogyiak nyertek (28–24), negyedóra után már héttel is mentek (11–4), ám húsz perccel a vége előtt kiegyenlített az Eger (16–16), így Sótonyi edző tanítványainak még egyszer neki kellett feszülnie, amit sikerrel meg is tettek. Ez persze egy másik mérkőzés lesz, más a helyszín és mások a szereplők is! Az egriek a télen a tatabányai szélső Molnár Balázs mellett leigazolták az argentin Gavida Franco Danielt a spanyol élvonalból, illetve az iráni Esteki Sajadot, aki Kuvaitból érkezett, előtte pedig a francia Rennes játékosa volt. Az argentinnal a védekezésre, az iránival pedig a támadójátékukra sikerült „ráerősíteniük”, az érkezésük jelentősen meg fogja nehezíteni Delyék dolgát. A boglári kertben is akadtak változások a közelmúltban, Szeitl Csurgóra igazolt, Bendicsek pedig az NB/B Keleti–csoportjában hetedik helyen álló Ceglédhez került kölcsönbe. Sótonyi edző dolgát tovább nehezíti, hogy Simotics orrtörése után még nem tud pályára lépni, a kapusok közül pedig Palasics betegséggel küzd. A keret többi tagja már pénteken útra kelt Egerbe, ahol két edzést is vezényelt Sótonyi László a játékosoknak, akik remélhetően ott tudják folytatni, ahol legutóbb a bajnok Pick Szeged ellen abbahagyták és begyűjtik az első bajnoki győzelmüket 2022-ben.