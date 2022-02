Igaz hullámvasút a budafoki labdarúgás elmúlt időszaka, előbb feljutás a második helyen az élvonalba (2020), majd búcsú onnan (2021), most pedig azért küzdenek a hátralévő tizennégy fordulóban, hogy a másodosztályú tagságukat meg tudják őrizni. Két pontra vannak a bennmaradást jelentő tizenhetedik helytől, számukra minden találkozó – miként Vaszicsku Gergő megfogalmazta – élet-halál harc. Erre kell felkészülniük a balatoniaknak az „éledező” házigazdákkal szemben, akik legutóbb, tizenkét forduló után újra nyerni tudtak Dorogon, ráadásul két gólt elérve, amire tavaly november óta nem volt példa. Mindkettőt persze tálcán kínálták a dorogiak, ám a balatoniak - remélhetőleg - nem lesznek ilyen előzékenyek.

Az említett két találat ellenére még mindig Csizmadia Csaba együtteséé a – Szolnok, Tiszakécske, III. Kerület, Dorog négyes társaságában – a leggyengébb támadójáték a 24 találkozón elért 24 góllal, melyből 14 már az első hét bajnokin megvolt! Nem lenne tehát megoldhatatlan feladat egy kapott gól nélküli kilencven percet összehozni Varjaséknak, ami jó alap lenne egy remek eredményhez. Egyébként sem várható gólzápor, egyrészt a két együttes eddig hatszor találkozott egymással, egy-egy budafoki és siófoki siker és négy iksz a mérleg kilenc gól mellett, másrészt ebben a szezonban a BFC Siófok nem igazán termel jól vendégként, nem találják a ritmust, jól zárnak ugyan hátul, ám elől nem megy igazán, tizenkét találkozón csak hatszor tudtak eredményesek lenni. Talán ezúttal ezen is sikerül kozmetikázni…

A balatoniak nincsenek rossz passzban, nyugodtan készülhetnek, hisz tavasszal csak Diósgyőrben kaptak ki, ám ott is rászolgáltak volna legalább az egy pontra. Hetedik helyen állnak, négy pontra az ötödiktől, teher nélkül játszhatnak, ám némileg árnyalja a képest, hogy többen küzdenek betegséggel, illetve Polényi biztosan hiányozni fog eltiltás miatt, Jagodics Bence viszont letöltötte azt, így akár újra ott lehet a kezdőben. Érdekesség, hogy utóbbi testvére, Márk épp Budafokon játszik, ám ezúttal elmarad a családi összecsapás, ugyanis utóbbi sérülésből lábadozik, még nem bevethető.

Gyászol a siófoki labdarúgás, elhunyt a klubikon Olajos Sándor, illetve Ioan Adrian Zare.

Két tragikus hír is beárnyékolta is beárnyékolta a hétköznapokat Siófokon, előbb a hatvankét éves Ioan Adrian Zare, majd a hatvannégy éves Olajos Sándor halála. Előbbi nyolcvanhét élvonalban lejátszott találkozójával egyik fontos szereplője a balatoni labdarúgás 101 éve íródó történetének, ám nem kérdéses, hogy Olajos Sándor felülmúlhatatlan, egyszeri és megismételhetetlen.

A klub emblematikus figurája, aki 1981 augusztusa és 1995 májusa közt 390 bajnoki mérkőzésen húzta magára a Bányász piros-fekete mezét, ebből 243 alkalommal az élvonalban! Hihetetlen széria, mindez egy klubban, ami a mai világban már elképzelhetetlen...

Az első somogyi szezonjában tucatnyi góllal segítette át a területiből az nb2-be a balatoniakat, akikkel aztán a magyar labdarúgás történetében egyedüli másodosztályú klubként a Magyar Kupát is elhódította (1984). Hihetetlen, de abban a szezonban (1983/84) egy bajnokit sem mulasztott, mind a harmincnyolcon pályán volt és ötször az ellenfeleknek is betalált, de az 19885-ös feljutásban is oroszlánrésze volt, az nb2 labdarúgók rangsorában ugyanis az élen végzett! A futball a vérében volt, „beállós” létére nem is bánt rosszul a játékszerrel, különben nem került volna be 1989 januárjában, a Hollandiában rendezett futsal világbajnokságon részt vevő magyar válogatott keretébe! A nemzeti együttes a második fordulóban búcsúzott, a döntőt Brazília és Hollandia játszotta, az előbbit legyőzték az utóbbival pedig ikszeltek Olajosék a torna során. A futsal később visszatért az életébe, az siófoki Interbeton tagjaként volt élvonalbeli játékos. Fantasztikus pályafutása volt; másodosztályú bajnoki cím, Magyar Kupa győzelem, KEK mérkőzések, Intertotó Kupa találkozók, sőt egy negyedik hely is összejött számára az élvonalban, talán csak a válogatott meghívó hiányzott. Egyszer azért „közönségválogatottságig” eljutott; Siófokon, 6000 néző előtt játszhatott az NDK ellen.