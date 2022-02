Decemberben Keceli-Mészáros ­Renáta és Tárnoki Márkó, januárban pedig Horváth Szofi és Szladovics Botond lett a legjobb az edzők javaslata alapján. A szakemberek az értékeléseknél a pályán mutatott teljesítményt és a tanulmányi eredményeket is figyelembe vették, a játékosok Mocsai Tamás ügyvezetőtől vehették át díjaikat, tájékoztatott hivatalos honlapján a Nemzeti Kézilabda Akadémia.

Az elmúlt időszakban nagyszerű teljesítményt nyújtott Keceli-Mészáros Renáta, bemutatkozott az idősebb korosztályban is, ahol szintén meggyőző volt a játéka. A Diákolimpiát megnyerő fonyódi csapat tagja volt, edzője, ifj. Kiss Szilárd szerint a serdülő bajnokságban igazi vezéregyéniség, adta hírül a neka.hu.

Tárnoki Márkó kiváló tanuló, elismerésre méltó, ahogy az élsportot és az iskolai feladatokat összeegyezteti. Edzője, Sótonyi László szerint fontos, hogy a fiú 1-es csapat tagjai követendő példát mutassanak a pályán mutatott viselkedésük mellett a középiskolai vagy egyetemi eredményükkel is, és ő ebben az élen jár. Az NB I.-es csapat nyitott védekezési rendszerének nagyon fontos láncszeme.

Sokszor egyedül kellett helytállnia Horváth Szofinak, hiszen kapustársa hiányzott, de kiválóan megoldotta feladatát és többször remek teljesítményt nyújtott. Kapus­edzője, Vártok Ákos szerint kiemelkedő szorgalma és edzésmunkája miatt is megérdemli az elismerést. Szladovics Botond kiváló tanuló, példás a hozzáállása az edzéseken. Edzője, Szobol Zsolt szerint mindig bizonyítani próbál, rendszeresen úgy áll hozzá a feladatokhoz, hogy azokban a legjobb akar lenni. A serdülő válogatottba is meghívták, ahol két mérkőzésen is bizonyíthatott. MW