Az ősszel ikszeltek egymással, ám a csákváriak a télen frissítették a keretüket; jött Mayer és Tamás, a héten pedig Derekas, Makrai és Karacs, az őszihez képest négy helyen minimum változni fog a kezdőjük. Biztató, hogy sok gólt kapnak, náluk többet csak a Soroksár és a Tiszakécske, 22 forduló alatt csak a Dorog és a Siófok nem tudott nekik betalálni! Remélhetőleg az másodszor nem fordul elő, mert kell a gól, ugyanis hiába unatkozta végig az Ajka és Diósgyőr elleni meccseket Hutvágner, mégsem úszta meg kapott találat nélkül.



A legfontosabb a hazai veretlenség megőrzése, remélhetőleg ennek most nem vetnek véget a csákváriak, mint a 2019.03.30. – 2020.03.01. köztinek, amikor 16 veretlen bajnoki után elvitték a három pontot a Révész Géza utcából! Nem ez azonban a leghosszabb sorozata a Siófoknak az első-, illetve a másodosztályban; 1982.10.03. – 1983.10.30. közt 23 meccsen nem buktak otthon, 15 győzelem volt ebben 57 rúgott, 18 kapott góllal! Ha az alacsonyabb osztályban elért eredményeket is nézzük, akkor 1980.09.28. – 1982.08.22. közti széria ezen is túltett, akkor 31 találkozón nem kaptak ki, ebből huszonhétszer nyertek 119 találatot elérve! Ennek az Eger vetett véget, ekkor jutottak a megyei osztálytól a második vonalig a siófokiak. Ezeket a 23 vagy 31 meccses rekordokat vélhetően nem fogják tudni túlszárnyalni Horváth Péterék, ám egyre azért van esélyük; eddig még nem volt olyan első, vagy másodosztályú szezon, amelyben ne kapott volna ki otthon a Siófok! Az 1984/1985-ös szezonban a Salgótarján, 1990/1991-esben a Vasas, az 1995/1996-osban a Keszthely, a 2000/2001-esben a Százhalombatta, a 2019/2020-as csonka bajnokságban pedig a Csákvár akadályozta meg mindezt. Most megint itt az esély egy történelmi szezonra, mely irányába tehetnek egy újabb lépést a Csákvár ellen.