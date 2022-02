A harmadik etap is izgalmasan alakult, a házigazda egy pillanatra sem adta fel, továbbra is égett a szemükben a tűz, így kétszer is négy pontos hátrányból tudtak felállni, majd fordítani. A feszültséget jól jelezte, hogy mindkét egylet mestere begyűjtött egy-egy figyelmeztetést. Ám a Diamantot már semmi sem tudta megállítani, nagy öröm közepette nyerte meg az összecsapást. A mérkőzés somogyi pontkirálynője Tatjana Matic lett, a kkiváló játékos tizennégy találatig jutott.





1. MCM-Diamant Kaposvári NRC–UTE 3–0 ( – 20, – 22, – 21)



Kaposvár, Kaposvár Aréna, 210 néző. Vezette: Árpás, Tillmann.



1. MCM Diamant Kaposvári NRC: Grbac (8), Matic (14), Wirth (6), Boshnakova (8), Szedmák (12), Lemmens (9). Csere: Szpin (liberó), Hegyi (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.



UTE: Krasteva (13), Ambrosio (1), Manninger (7), Koleva (17), Gyimes (6), Ovecková (3). Csere: Karabasheva (liberó), Dömsödi (liberó). Vezetőedző: Horváth András.





Vincent Lacombe: Nagyon boldog vagyok, hogy szettveszteség nélkül sikerült győznünk. Sikerült jól teljesítenünk fogadásból és jó volt a csapat ütő-feladó kapcsolata. A következő feladatunkra koncentrálunk, hiszen a BRSE ellen játszunk idegenben.



Horváth András: Húsz fölött vétettünk két-három hibát, ami megbosszulta magát a játszmákban a mérkőzés folyamán. Én azt gondolom, hogy közelebb vagyunk ehhez a Kaposvárhoz, mint amit az eredmény tükröz.