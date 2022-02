A Siófok KC gőzerővel dolgozik a 2022/2023-as szezon játékoskeretének kialakításán. A jelen mellett már a jövőt is építik, ezért fontos volt a csapat gerincének egyben tartása. Hatan szerződéssel rendelkeztek a következő szezonra is, hat játékossal hosszabbítottak, ugyanakkor vannak távozók is, Katarina Jezic, Simone Böhme, Simona Szarková, Malin Holta és Maja Vojnovic is elhagyja az egyesületet.

– Az elsődleges célunk az volt, hogy egyben tartsuk a csapat gerincét – fogalmazott Fodor János, az SKC ügyvezetője. – Ez, ha nem is teljes egészében, de sikerült. Vannak fiatal, tehetséges kézilabdázóink, az ő megtartásuk fontos szempont volt. Bízunk benne, nálunk tudják megtenni a következő lépéseket pályafutásuk és kvalitásaik kiteljesedését illetően. Az, hogy már most együtt dolgoznak, a folytatásban előnyt jelenthet. Úgy gondolom, hogy Uros Bregar vezetésével beérhet a jelenlegi csapat. Távozó játékosok is vannak. Katarina Jezic szerződését szerettük volna meghosszabbítani, de ez nem jött össze. Elfogadjuk a döntését, miszerint máshol folytatja pályafutását, további sok sikert kívánunk neki, és a többi távozónak is. Ez viszont még nem a búcsú ideje, az idei szezonban is komoly célokért küzdünk együtt. Hamarosan az érkező játékosokat is bejelentjük, nemsokára teljes lesz a 2022/2023-as játékoskeret. Nem szeretnék nagyon előremenni, de úgy gondolom, sikerült megvalósítani vezetőedzőnk elképzelését a következő szezon keretét illetően.

Such Nelli a csapat történetének harmadik legeredményesebb játékosa, s jövőre a 9. szezonját kezdi meg az SKC-ban.

– Ezer szállal kötődök a klubhoz és a városhoz, a pályafutásom jelentős részét itt töltöttem – nyilatkozta a Balaton-parti együttes hivatalos honlapján. – A csapattal egyetemben én is sokat fejlődtem és még mindig komoly céljaim vannak Siófokon. Rengeteg élménynek voltam részese, voltak nagyon sikeres időszakok és kevésbé boldog órák. Az elmúlt két év nehéz volt, sok minden történt. Nem lehet más a célunk, minthogy visszakerüljünk arra a szintre, ahol pár évvel ezelőtt voltunk. Ezért fogunk dolgozni. A döntésem meghozatalakor az új vezetőedző személye is fontos szerepet játszott.

– Amikor szóba került a hosszabbítás lehetősége, akkor több szempontot is figyelembe vettem – mondta Kiss Nikolett –, ezeket átgondolva pedig egyértelmű volt, hogy maradok. Szeretek bejárni edzésekre, jó a közösség, infrastrukturális szempontból pedig tényleg kiemelkedő körülmények között dolgozhatunk. A célkitűzés elérhető, szakmailag pedig adott a fejlődés lehetősége.

Debreczeni-Klivinyi Kinga a szezon közben érkezett, és gyorsan vezéregyéniségé vált.

– Nagyon jól érzem magam és köszönettel tartozom a klubnak – hangsúlyozta. – Szülés után lehetőséget és bizalmat kaptam, így folytatni tudtam a pályafutásomat. Boldog vagyok, és már most várom a következő, immáron teljes szezonomat Siófokon. Viszont addig is rengeteg feladat vár még ránk. Bízom benne, hogy az idén ki tudjuk harcolni a nemzetközi kupaindulást, úgy gondolom, hogy jövőre egy még erősebb csapattal tudunk majd nekivágni a szezonnak.

– Fél éve még csak annak, hogy Siófokra költöztem és magam is meglepődtem, milyen hamar megszerettem a várost és a közeget – hangsúlyozta Lakatos Rita. – Szeretek itt élni, de a szezon első fele nem volt egyszerű és a dolgok nem úgy alakultak, ahogyan azt előzetesen elterveztük. Uros Bregar személyében viszont egy roppant felkészült és taktikus edzőt ismertem meg, irányítóként sokat tanulhatok tőle. Kihívásként tekintek a közös munkára és azt érzem, hogy fejlődhetek. Ha az ember úgy jár be dolgozni, hogy szereti a közösséget, akkor minden sokkal egyszerűbb. Itt barátokra leltem és jól érzem magam. Többen a hosszabbítás mellett tették le a voksot, így a döntésem meghozatalakor ez is fontos szerepet játszott. Továbbá az a bizalom is nagyon jól esik, amit a klub és a szakmai stáb folyamatosan éreztet velem. Az utóbbi időben a sérült vállammal sokat bajlódtam, de itt rengeteg segítséget kapok. Vaskó Réka és Bubori Kornél sokat tesznek azért, hogy egészséges legyek, igen egyedi munkát végeznek velem. Egyelőre még nem tartok ott, ahol szeretnék, de érzem, hogy jó úton haladok.

Juhász Fanni, a klub saját nevelésű irányítója roppant motivált és élni szeretne a lehetőséggel

– Örülök, hogy továbbra is siófoki színekben folytathatom a pályafutásom – emelte ki. – Élvezem Uros Bregar bizalmát és a közös munkát, s önmagamhoz képest sokat fejlődtem, és még nagyon sokat tanulhatok az ő kezei alatt. Szakmailag és infrastrukturálisan egyaránt adott minden ahhoz, hogy egy fiatal játékos profi sportolóvá váljon. A célom egyértelmű, ott állok ennek a bizonyos ajtónak a küszöbén, és azon leszek, hogy a folytatásban be is lépjek rajta.

– Már nagyon sokszor elmondtam, mennyit jelent nekem az SKC, a város és a szurkolók – fogalmazott Andela Janjusevic, aki a világbajnokság óta egyre jobb formát mutat. – Jelenleg egy építkezési folyamat zajlik a klubban, a célunk az, hogy a következő szezonban szerepelni tudjunk az EHF Európa-ligában és magyar bajnokságban is versenyképesek legyünk. Kezd kialakulni egy gerinc Uros Bregar vezetésével, amihez jó játékosok fognak csatlakozni. Egyénileg és csapatként is fejlődnünk kell, úgy gondolom, hogy ehhez minden adott. Boldog vagyok, hogy továbbra is a Balaton-partján folytathatom a pályafutásomat.

Az eddigi játékoskeret a következő szezonra: Csapó Kincső, Wald Kíra, Puhalák Szidónia, Lapos Laura, Herczeg Lili, Sirián Szederke, Such Nelli, Debreczeni-Klivinyi Kinga, Kiss Nikolett, Andela Janjusevic, Lakatos Rita és Juhász Fanni.

Az idény végén távoznak: Katarina Jezic, Simone Böhme, Simona Szarková, Malin Holta és Maja Vojnovic.