Hatpontos rangadó várt a nyolcadik helyen álló Kaposvári VK együttesére, amely az ugyancsak 21 pontot szerző, s ezzel a kilencedik pozícióban álló Szegedi VE otthonában ugrott medencébe.

Az első negyed elejét igencsak megnyomták a Tisza-partiak, hiszen megúszásból Bóbis Botond, majd szabaddobásból Kürti Dominik volt eredményes, míg Gyapjas Brendon remek védésekkel gondoskodott arról, hogy ne kerüljön közel csapatához a KVK. A somogyiakat azonban nem olyan fából faragták, hogy ettől megijedjenek, s elkezdték a felzárkózást. Előbb Mijic Dávid, majd Juhász-Szeli Norbert vette be a hazai kaput, de mivel a kettő között Lakatos Soma is eredményes volt, így egygólos szegedi előnnyel kezdődött a második etap. Ebben a játékrészben Csoma Kristóf is felzárkózott védéseivel a szegedi kapus mellé, s ennek, valamint Mijic Dávid értékesített büntetőjének köszönhetően egyenlített a Kaposvári VK. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, bár a szegediek rengetek kontrát kaptak, de csak kevés ideig tudtak újra előnyre szert tenni, hiszen az amerikai válogatott Kacper Langiewicz nagyot küzdve ismét egalizált.

A fordulást követően megint a hazaiaknak jött ki jól a lépés és tetemes, háromgólos előnyre tettek szert. A vendégek előtt tehát újfent nagy feladat állt, melynek gyorsan neki is veselkedtek. Aleksa Petrovski, majd Juhász-Szeli Norbert találataival megint csak egy gól volt a különbség a felek között. Ekkor azonban egy hatalmas védekezési hibát vétett a KVK, melyet Kürti Dominik meg is büntetett, majd Lakatos Soma újra háromra növelte a különbséget. Ebben a felvonásban kiemelkedően sok, öt gólt kaptak a vendégek, ami szinte megpecsételte a három pont sorsát.

A negyedik negyedben tehát csoda kellett volna a kaposváriaktól a fordításhoz, bár az is igaz, ebben a szezonban már kétszer is láttunk hasonlót Surányi László tanítványaitól. A rutinos Vindisch Ferenc révén el is kezdték a felzárkózást a somogyiak, majd Aleksa Petrovski emberelőnyös góljával, három perccel a lefújás előtt már csak egy gól volt a Szeged előnye. Csoma Kristóf is elkezdte halmozni a bravúrokat, azonban Lakatos Soma közeli lövésénél már ő is tehetetlennek bizonyult, ezzel pedig eldőlt, hogy a Tisza-partiak vissza tudtak vágni a Kaposváron elszenvedett vereségért, a somogyiak pedig nem tudják győzelemmel ünnepelni ifjabb Berta József születésnapját.





Szegedi VE–Kaposvári VK

10–8 (3–2, 1–2, 5–2, 1–2)

Szeged, Tiszavirág uszoda, 100 néző. Vezette: Kun Gy., Csanádi Zs.

Szegedi VE: Gyapjas – Sánta (1), Kardos (1), Tóth Gy., Bóbis B. (2), Kürti (3), Vékony Á. Csere: Pörge, Baj, Horváth Zs., Boros, Hajdu A., Lakatos S. (3).Vezetőedző: Kiss Csaba.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (2), ifj. Berta J., Jajcinovic, Mijic (2), Vindisch (1), Horváth Á. Csere: Langiewicz (1), Palatinus, Dobos D., Juhász-Szelei (2), Varga B. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 9/1, illetve 11/2.

Gól ötméteresből: –, illetve 1/1.

Kiállítva, végleg cserével: Hajdu A. (27. p.).

Kipontozódott: Horváth Zs. (29. p.).