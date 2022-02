Siófoki AK–Kaposvári AC 13:5

A 2021/2022-es kaposvári bajnoki nyitányon a házigazdák ünnepelhettek a találkozó végén, miután szoros, kiegyenlített összecsapáson 10:8 arányban nyertek. Amúgy mind a két társulat dobogós helyen áll: a listavezető Pécsi TÜKE SE mögött a kaposváriak a második, míg a siófokiak a harmadik helyen találhatók. Itt volt hát a revans ideje...

A kaposváriak Sándor Dániel nélkül keltek útnak, viszont ott volt Dani Róbert és Major Ferenc, vagyis idegenben is ők tűntek az esélyesebbnek. A papírforma aztán borult: a mérkőzést 13:5 arányban nyerték a házigazda siófokiak, akik így alaposan visszavágtak őszi kaposvári vereségükért. A házigazdáknál Iker István és Molnár Ádám volt a főszereplő, akik ketten együtt hét meccset nyertek, de nagyon kellettek Bartha Béla, Ivanics Milán és Bartha Botond győzelmei is. A vendég kaposváriaknál Major Ferenc és Dani Róbert osztozott csapata öt sikerén. Az összecsapások közül kiemelkedett Ivanics Milán Dani Róbert elleni mérkőzése, amelyet a siófoki asztaliteniszező nyert. A győzelemnek a lelkes siófoki szurkolók is a részesei, akik végig lelkesen és sportszerűen buzdították csapatukat.

A siófoki győztesek: Iker István 3, Molnár Ádám 3, Bartha Béla 2, Ivanics Milán 2, Bartha Botond 1, valamint az Iker István, Ivanics Milán és a Molnár Ádám, Bartha Botond páros.

A kaposvári győztesek: Major Ferenc 3, Dani Róbert 2.

A hétvégén a Siófoki AK a Dombóvári AC, míg a Kaposvári AC a Kanizsa Sörgyár SE második számú egyletének0 a vendége lesz ugyancsak szombaton 11 órakor. Fenyő Gábor





Fotó: Muzslay P.