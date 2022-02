Az Eger vendégeként ugrott medencébe a Kaposvári VK, amely az őszi szezonban történelmi sikert ért el azzal, hogy legyőzte a Heves megyei gárdát. Surányi László tanítványai ugyanezzel a szándékkal keltek útra, s minden esélyük megvolt az újabb sikerre, hiszen az egriek nyolc meccs óta pontot sem szereztek. Az első negyed azonban nem a vendégek szájíze szerint alakult a mérkőzés, hiszen Nikola Murisic előnyhöz jutotta a hazaiakat, majd Baksa Benedek duplázott, aki előbb egy kapufáról levágódó labdát dobott a hálóba, ezt követően pedig bombagólt szerzett. Surányi László gyorsan időt is kért, de ez sem hozta meg az áttörést, hiszen minden kaposvári lövés elakadt a blokkban, vagy éppen a korábban a KVK csapatában is védő Krémer Balázs mutatott be bravúrt. Így a somogyiak gólképtelenek maradtak az első játékrészben, ami eddig egyáltalán nem volt jellemző rájuk, pláne nem egy hasonló kvalitású csapattal szemben. A második etap elején sem találta az első gólhoz vezető utat a Kaposvár, ami kezdte egyre idegőrlőbbé tenni a mérkőzést somogyi szempontból, ráadásul a hazaiak Kovács Gábor centergóljával, illetve Szalai Gábor ötméteresével hat-nullára vezettek. A vendégeknek kicsivel több, mint tizenkét (!) percükbe került megszerezniük az első gólt, amit Varga Bence jegyzett. Mivel a szünetig Vindisch Ferenc, ifjabb Berta József és Kacper Langiewicz is feliratkozott a gólszerzők közé, így valamelyt ledolgozta óriási hátrányát a KVK.

A nagyszünetben bőven akadt dolga csapatával Surányi Lászlónak, hiszen a támadásokat ezúttal nagyon kevés százalékban váltották gólra. A harmadik felvonás elején ötméteresből sem tudott közelebb kerülni a KVK, melynek legalább a védekezése feljavult. Horváth Ákos lövésével viszont egy két gólra feljöttek a vendégek, azonban ennél közelebb már nem tudtak kerülni. Az utolsó negyedben elszabadultak az indulatok, s inkább az adok-kapok dominált, mint a látványos vízilabda. A Kaposvár megpróbált mindent annak érdekében, hogy ledolgozza a hátrányát, de ez nem sikerült Vindisch Ferencéknek, akiknek a jövőben sokkal jobb százalékban kell kihasználniuk a helyzeteiket, ha valóban a legjobb nyolcba akarnak kerülni.

Tigra-ZF-Eger–Kaposvári VK 10–7 (4–0, 3–4, 2–2, 1–1)

Eger, Bitskey uszoda, 200 néző. Vezette: Petik, Tordai.

Tigra-ZF-Eger: Krémer – Sári A., Magyar M. (2), Szalai (1), Baksa (3), Lőrincz B., Murisic (1). Csere: Rádli (1), Gólya, Kovács G. (2), Hajdu B., Sántavy, Biros S. Vezetőedző: Biros Péter.

Kaposvári VK: Csoma – Langiewicz (1), ifj. Berta J. (2), Mijic, Vindisch (1), Varga B. (1), Horváth Á. (1). Csere: Kakstedter, Petrovski, Jajcinovic, Palatinus, Vörös (1), Juhász-Szelei. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 12/3, illetve 12/2.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/0.

Kiállítva, végleg cserélve: Sántavy (25. p.), illetve Kakstedter (27. p.).

Kipontozódott: Petrovski (21. p.), Horváth Á. (22. p.).