Bosszankodhatnak a somogyiak, hisz úgy kaptak ki, hogy Hutvágner gyakorlatilag végigunatkozta ezt a kilencven percet… Ahogy eddig egyetlen klub, Siófok sem úszta meg azonban kapott gól nélkül; egy középre felpasszolt labdával Könyves fordult be könnyedén – az egymástól messze helyezkedő – Jagodics és Varga közt, és a kapuból kilépő Hutvágner mellett a hálóba gurított. Ezzel meg is nyerte a meccs napján 112. születésnapját ünneplő klub ezt a bajnokit, melyhez egész programsorozat kapcsolódott a stadionon kívül. Az első harminc perc után kétség kívül nagyobb nyomást helyezett rájuk a DVTK, ám – talán nem túlzás – így sem volt benn a meccsben ez a találat.

A balatoniak nem teljesítettek rosszul, az első félidőben két Nikházi-szögletből is betalálhattak volna, de Krausz mindkétszer rosszul találta el a játékszert. A fordulás után Deutsch indítását követően Elek elől mentett Danilovic, ám Eördögh-höz került a labda, aki visszapasszolta a tizenhatos vonalára Nikházinak, akinek lövését Lucas kézzel blokkolta a játékvezető szerint nem piros, hanem sárga lapot érően. A hajrában Varjas beállása hozott lendületet, aki remekül érkezett a kapu elé, egy ilyen alkalommal Deutsch passza után ziccerben a kapus kezébe lőtt. Ha egyből lő vagy nem hibázik az átvételnél, nagyobb bajban is lehetett volna a DVTK (79. p.). Sőt, egy lepattanó is került Medgyes elé a kapuval szemben, aki a kapu közepét vette célba, így a lövése nem okozott gondot Danilovics­nak (29. p.). Ha valamelyik sarkot választja utóbbinak esélye sem lett volna… A végén nem kérdéses, volt izgulnivalója a hazai drukkereknek. A miskolci születésű Polényi és a korábban itt játszó Nikházi is remekül teljesített, Horváth Péter, Eördögh és Deutsch is megtette a magáét, nincs szégyenkeznivalója a vendégeknek, ám támadásban lehettek volna talán gyorsabbak is.

Diósgyőri VTK–BFC Siófok 1–0 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 3629 néző. V.: Nagy N. (Horváth R., Varga G.).

DVTK: Danilovics – Eperjesi, Hegedűs J. (Szűcs K., 10. p.), Szatmári Cs. – Lucas (Kocsis D., 65. p.) – Németh M. (Molnár G., a szünetben), Oláh B., Zsolnai R. (Bokros, 83. p.), Bárdos – Jurek (Horváth Z., 65. p.), Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Siófok: Hutvágner – Polényi, Jagodics B., Varga B., Deutsch B. – Krausz (Medgyesi, 75. p.), Eördögh – Horváth P., Nikházi (Varjas Z., 68. p.), Kiss B. (Balogh B., 68. p.) – Elek B. Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerző: Könyves (37. p.)