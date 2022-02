A csurgói születésű Varga Dominika hatévesen ismerkedett meg a vizes közeggel a Csurgó Úszó SE egyesületben.

– Már kisgyermekként nagyon szerettem a vizet, erről vannak jó sztorik is – emlékezett vissza a tehetséges úszó. – Háromévesen belefutottam a tengerbe, hiszen kíváncsi voltam milyen, a szüleim megijedtek, mert el is süllyedtem, de nekem csak annyi maradt meg, mennyire élveztem. Aztán így kezdődött a szerelem.

Tizenkét éves koráig szülővárosában úszott, majd átkerült Kaposvárra a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolához, ahol már többet tudott edzeni 50 méteres medencében és sokat fejlődött is. Itt fejezte be az általános iskolai tanulmányait a Zrínyi Ilona Általános Iskolában, valamint kezdte a középiskolát a Munkácsy Mihály Gimnáziumban emelt angol szakon.

– A folyamatos edzőváltás, illetve egyéb okok miatt egy idő után már nem fejlődtem és egyre jobban kezdett kiéleződni, hogy a rövidtávok lesznek a főszámaim – mondta a huszonegy éves sportoló.

Ezután tizenhat esztendősen Nagykanizsára került a Délzalai Vízmű SE-hez. A középiskolai tanulmányait is ott folytatta.

– Ebben az időszakban sikerült az élmezőnybe jutnom – tette hozzá. – Az átigazolás évében megnyertem az ifjúsági országos bajnokságot, meg jó pár számban döntőt úszhattam, valamint az első felnőtt bajnoki érmemet is megszerezhettem, mely egy bronz volt a rövidpályás ob-n.

Az elkövetkezendő négy év alatt folyamatosan fejlődött, az 50 méter pillangóra koncentráltak leginkább, hiszen ez ment neki a legjobban. 2021-ben rendezték a 2020-ban elmaradt magyar bajnokságot, ahol ezüstérmet szerzett. Így bekerült az Európa-bajnoki keretbe és csupán öt századdal csúszott le a középdöntőről, de egyéni csúcsot úszott. Az ob-n beszélt Gelencsér Andrással – aki jelenleg is az edzője – egy nagyobb lehetőségről. Így augusztusban felköltözött Budapestre és szeptember óta úszik az Iron Swim tagjaként. Az októberi világkupán döntőt úszott 50, és 100 méter pillangón is, illetve egyéni csúcsot döntött, mindezt egy hónap után. A novemberi magyar bajnokságon pedig ugyanezen számokat megnyerte, a pillangó mellett gyorsúszásban is be­zsebelt egy bronzérmet és egy negyedik helyet.

Az új év elején jött a lehetőség, egy hónapra kiutazhatott Spanyolországba edzőtáborozni, ahol Hosszú Katinkával edzhetett együtt.

– Kemény egy hónap volt, de sikeresen megcsináltam – büszkélkedett az Iron Swim tagja. – Nekem ez most azért is volt jó, mert szeretnék jobban ráállni a 100 méteres futamokra is, s az alapozó időszak tökéletes lesz erre.

Az edzőtábor után Nizzában, a Golden Touron indult 50, illetve 100 méteren pillangón és mindkét számban döntőt úszott.

– Az idén szintén lesz világ-, és Európa-bajnokság is, s elsősorban az a célom, hogy minél több világversenyen úszhassak az elkövetkezendő időkben – emelte ki Varga Dominika.

