Az egész ország képviselteti magát az eseményen, és csak azok a fiatalok vehetnek részt, akik a területi megméretésen jogot szereztek erre. Néhány héttel ezelőtt zajlottak a rangsorversenyek, melyeken a fiatalok bejuthattak az ob-ra.

– Százötven versenyzőnek volt lehetősége kvalifikálni magát, nyilván volt olyan súlycsoport, ahol kevesebben voltak, de körülbelül százhúsz-százharminc birkózót várunk – mondta Takács László, a Kaposvári Sportközpont és Sport­iskola birkózószakosztályának vezetőedzője.

A diák I.-es korcsoportban a 2009-ben és 2010-ben születettek indulhatnak a United World Wrestling és az MBSZ szabályai szerint három szőnyegen. A súlycsoportokban nem lesz súlyengedmény. A viadalon tiszteletét teszi Hegedűs Csaba, olimpiai bajnok birkózó is.

– A megkeresésemre látogat el a versenyre, róla tudni kell, hogy nagyon elfoglalt ember, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai vezetésének is a tagja, tehát nem egyszerű őt utolérni – hangsúlyozta. – Ugye a tizenegy, tizenkettő és a tizenhárom éves korosztály a legérintettebb abban, hogy elkezd sportolni és keresi a példaképeket. Hegedűs Csabát senkinek sem kell bemutatni, hiszen egy élő legenda. Ráadásul az idén ötven éve nyerte Magyarország századik olimpiai aranyérmét Münchenben, ebből az alkalomból szeretnénk felköszönteni, valamint a gyerekek dedikált fotót is kérhetnek tőle.

A súlycsoportok első három helyezettjei érmeket kapnak, a bajnokok és a csapatverseny első–harmadik helyezettjei pedig tiszteletdíjban részesülnek.

– A jövő héten már újra szőnyegre lépünk, a diák II. Győrben lesz érdekelt, s a selejtezők után az országos döntő következik – fogalmazott Takács László. Trancsik Zsanett





Fotó: MW