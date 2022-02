Nyolc veretlen bajnokival a háta mögött fogadja a Vasas a BFC Siófokot, ám saját közönségük előtt ennél is régebben, 2020 decembere óta nem vesztettek, akkor a Békéscsabának sikerült ez a bravúr. Tizenkilenc bajnokit számlál eddig ez a nem mindennapi széria, különleges dolog lenne, ha épp a balatoniak vetnének véget neki, akik szintén legyőzhetetlenek a Révész utcában, ám az ő sorozatuk „csak” tizenöt meccses eddig.

A pontszerzés is nagy dolog lenne az eltiltott Jagodics nélkül, de remélhetőleg a már a Paksról visszatérő Lorentz-el, főleg annak tudatában, hogy az említett tizenkilenc veretlen bajnokiból tizenötöt megnyertek, rúgtak harmincnyolc gólt, azaz átlagban meccsenként kettőt és kaptak nyolcat, vagyis 214 percenként egyet.

A téli szünet után azonban visszafogottan kezdtek, ikszeltek a Diósgyőrrel otthon (0-0), kiütötték a Csákvárt idegenben (4-1), majd újra döntetlent játszottak az alsóházi Budafokkal (0-0). Háromból kétszer nem szereztek gólt, ami némileg meglepő, hisz remek támadókkal rendelkeznek, ráadásul hiába értek el az ősszel 20 találkozón 37 gólt, a télen tovább igazoltak! Érkezett Budafokról az ősszel négyszer eredményes Ihring-Farkas, Paksról az élvonalban háromszor betaláló Zimonyi és persze Siófokról a hétig jutó Cipf. Mindezek után nem meglepő, hogy edzőjük, Kuttor Attila csalódottságának adott hangot a budafoki eredményt követően, a játékkal elégedett volt ugyan, de a helyzetkiszanálással már egyáltalán nem. Feczesin még büntetőből sem tudott betalálni...

A már említett Cipf mellett korábban Szivacski és Szilágyi is megfordult Siófokon, míg az utóbbiak kötelékéből Szmola, Hutvágner, György, Damásdi, Kiss, Medgyesi, Polényi szerepelt az angyalföldieknél.

Az esélyek egyértelműen a piros-fehérek mellett szólnak, akik más célokért küzdenek, ráadásul a balatoniak idegenben nem olyan „acélosak”, fele annyi pontot gyűjtöttek, mint saját Stadionjukban, tizenegy találkozón tizenkettőt. Polényiék viszont már bizonyították, hogy meg tudják nehezíteni az ellenfelek dolgát, talán még emlékeznek Pátkaiék, hogy legutóbb például csak egy - szabálytalan - góllal tudtak nyerni ellenük a 94. percben az Illovszky Stadionban.Remélhetőleg hasonlóan nagy csata lesz most is, a balatoniak képességei ezt lehetővé teszik, hisz nyertek ebben a szezonban már Szombathelyen és Pécsen is, de legutóbb Diósgyőrben, a listavezető otthonában sem vallottak szégyent, még ha pont nem is járt érte. Talán ezúttal másként lesz...