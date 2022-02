Siáginé Varga Vera kilenc éve jár Székesfehérvárról Kaposvárra, hogy népszerűsítse a szinkronkorcsolyát Szerb György sportreferensnek és a jégcsarnok akkori vezetőjének, Pór Tamásnak a segítségével. Akkor még csak hobbikorcsolyának indult huszonöt-harminc érdeklődővel, és három éve nőtte ki magát versenysporttá a városban, amikor a gyerekek igényt tartottak arra, hogy megmérettessék magukat.

– Ugye, addig nem volt szakosztály Kaposváron, és a szinkronúszók fogadtak be minket a Kapos Dynamic Sport és Szabad­idő Egyesületükbe, hogy tudjunk versenyezni – mondta Siáginé Varga Vera. – Már annak idején is szombaton és vasárnap voltak edzések, ezt direkt így kérte a város, mert kiegészítő sportnak szerették volna. Amikor kialakult, hogy versenyezni is szeretnének a gyerekek, leigazoltuk őket, onnantól megcsappant a létszám, a járványhelyzet is közbe szólt, így most jelenleg tizenhárom versenyzőnk van.

Hétvégente vannak edzéseik, kétszer másfél óra a jégen, míg hétköznap egyszer balettoznak és nyújtanak. A vezetőedzőn kívül még Somodori Bernadett foglalkozik a lányokkal, illetve a nagyobb korosztály közül Kolat Zsanett sikeres szinkronkorcsolyaedző-vizsgát tett. Így remélik, sikerül felfejleszteniük az utánpótlást, immáron három trénerrel.

– Mivel ilyen kevés edzésünk van, mindig azzal telik az idő, hogy a technikai tudást erősítjük, az idén a Novice korosztály – melyben tizenöt éves korig lehet szerepelni – helyett a Mixed Age-ben próbáljuk ki magunkat, mert vannak idősebb lányaink is – fogalmazott. – Itt nincs alsó-felső korosztály, ezt direkt arra találták ki, hogy aki az adott csoportból kiöregszik, ne kelljen abbahagynia, hanem tudja folytatni.

A minap vettek részt az országos bajnokságon, melyen szintén a Mixed Age kategóriában neveztek. Az idén teljesen új programmal készültek a Mamma Mia zenéjére. Lendületes, szép programjukkal eddigi pontjaikon jelentősen javítottak, és az ötödik helyen végeztek. (A csapat tagjai: Gyurka Bíborka, Ilyés Jázmin, Keczeli Panna, Kolat Zsanett, Kozics Petra, Kóczián Hanna, Mátyus Dóra, Takács Dorka, Závodi Rebeka.)

Tavaly már annak is örültek, hogy a tizenhárom igazolt sportoló, akiknek verseny­engedélyük is van, edzhetett. Sikerült hat-nyolc kisgyermeket is igazolniuk, így elkezdődhetett a következő generáció összefogása.

– Az lenne a cél, hogy nagyon sok kisgyermek válasszon minket, hiszen így a következő szezonra össze tudnánk hozni egy jó kis utánpótláscsapatot – hangsúlyozta a szinkronkorcsolya-edző.

Véleménye szerint csak annyi nehézsége van ennek a sportágnak, hogy nem mindenki kezdte el már kiskorában. Az óvodáskorú gyermekekkel egyszerűbb, mert még jó az egyensúlyérzékük, és fokozatosan meg lehet tanítani nekik az alapokat, s könnyebb dolguk lesz a későbbiekben is.

– A Mixed Age korhatár miatt jönnek kicsivel idősebb lányok is, 12–14 évesek, ők próbálnak minél gyorsabban megtanulni korcsolyázni, de nekik még „nincs sok kilométer a lábukban”, mint a többieknek – emelte ki. – De előbb-utóbb, ha szorgalmasak, hamar rá fognak érezni.

– Szeretnénk toborozni, mert ezzel fel tudnánk építeni a következő generációt, illetve azt a csoportot is lehetne bővíteni, mely már járt nálunk pár éve, ám abbahagyta, de visszajönne – mondta Siági­né Varga Vera. – Vasárnaponként pedig várjuk a lelkes kezdő vagy korcsolyázni tudó lányok jelentkezését tíztől tizenegy óráig.



Fotó: Lang Róbert