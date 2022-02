A már megszokott szervezettség fogadta az úszókat és az edzőket a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában, amely ezúttal a III. Kaposvár Kupa első fordulójának szolgált remek helyszínéül.

– Valóban ez a verseny harmadik kiírása, de mivel az első csonkára sikerült, akár a két és felediknek is hívhatnánk – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Megközelítőleg kétszázötven úszó érkezett a versenyünkre, köztük egy olimpikon, Késely Ajna személyében. Ebben az évben, akárcsak az előzőben négy fordulósra írtuk ki a Kaposvár Kupát, melyből kettő tavasszal, kettő pedig ősszel rendezünk meg. A verseny nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az úszók megkapják a megfelelő terhelést. Az időpontot a saját edzéskoncepcióinkhoz igazítottuk, ez most a második makrociklust zárta le. Egy könnyebb héten vannak túl a versenyzők, hogy egy kőkemény úszással zárják le ciklust, s ugyanez a tervünk a március ötödikei, második fordulóra is.

A Kaposvár Kupa ezúttal is remekül szolgálta a sportolók felkészülését, hiszen nyolc korosztályban összesen 22 versenyszámban állhattak rajtkőre. Így nem is csoda, hogy a BVSC-Zugló trénere, Bernek Péter is beillesztette Késely Ajna edzésprogramjába.

– Mindig örömmel térek vissza Kaposvárra, mivel jó emlékeim vannak a városról – fogalmazott Késely Ajna, a BVSC-Zugló versenyzője, aki több számban is rajthoz állt a Kaposvár Kupán. – A legutóbbi például az, amikor előző évben sikerült országos csúcsot úsznom 1500 méteren az itt rendezett országos bajnokságon. A mostani versenyen való részvétellel az volt a cél, hogy megtörjük a felkészülés monotonitását, illetve hogy kilépjek egy kicsit a komfortzónából. Nem is könnyítettünk az edzéseken, talán a péntekin egy kicsit. Januárban átesetem a Covid fertőzésen, ami megviselt, így nehéz volt a visszatérés. Nem is tűztem ki célt magám elé, hiszen még nem vagyok olyan formában. Inkább a technikára helyeztem a hangsúlyt, hogy az edzéseken gyakorolt dolgokat versenyhelyzetben is hozzam. Az évem szerencsétlenül indult a már említett betegség miatt. Azonban a világbajnokságot is csúsztatták, ami miatt egy kicsit megnyugodott a szívem, mivel elég későn kezdtem el edzeni. A célom, hogy újra belelendüljek a munkába, jól érezzem magam a medencében és közben a magánéletemet is próbálom rendezgetni.