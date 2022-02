Folyamatosan javul Hendlein Roland állapota, a férfikosárlabda élvonalában szereplő Kaposvári KK csapatkapitánya azonban még nem tudott játékra jelentkezni, de nem is siettetik a visszatérését, a lényeg, hogy teljesen rendbe jöjjön. Addig Krnjajszki Borisz vette át az együttesen belül a karmesteri pálcát. Ahogy arról már korábban beszámoltunk Quincy Diggsre sem számíthat Nikola Lazics vezetőedző, az amerikai légiósnak családi okok miatt kellett hazautaznia.

Két komoly rangadó is vár a héten a somogyiakra, a sort szerdán 18 órakor az Alba Fehérvár elleni idegenbeli összecsapás nyitja. A hazaiak a hetedik, míg a vendégek az előkelő ötödik pozícióból várhatják a mérkőzést. A tabellán is jól látszik, hogy Lazics mester rendet tett a csapat körül, hiszen – az alapszakasz végén – jó eséllyel ott lehetnek a legjobb nyolc között Bogdán Benedekék. Közben az is kiderült, hogy a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely ellen elmaradt ütközetet szombaton 18 órától rendezik a Kaposvár Arénában, de csak felnőttmérkőzés lesz.

Előkelő pozíciót foglalnak el a Kaposvári KK játékosai az egyéni ranglistákon, Wayne Martin, aki a Nyíregyháza ellen 41 egységet tett a közösbe, a bajnokság negyedik legjobb pontszerzője 19,38-as átlaggal, ami egy centertől egészen kimagasló teljesítmény. A VAL-listán, a kaposváriak irányítója, Nimrod Hilliard az ötödik, meccsenként átlagban 24,64 kerül a neve mellé. Martin itt is benne van a legjobb tízben, 23,43-as értékkel a hetedik. A magas­ember átlagban 7,86 lepattanót szed, amivel összesítésben a hatodik. Ha csak a védőpattanókat nézzük, akkor pedig a képzeletbeli dobogó harmadik fokán áll 6,39-cel. A gólpasszok terén is jól áll az együttes, Hilliard ugyanis találkozónként ötször hozza kihagyhatatlan helyzetbe társait, s ezzel a tizedik a listán. A jelenleg még lábadozó Hendlein Roland a kilencedik legjobb blokkoló, összecsapásonként 0,75 takaróval segíti az egyletét.





Fotó: Lang Róbert