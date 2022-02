Több volt ebben a bajnokiban, de az egy ponttal is elégedettnek kell lenni siófoki oldalon, hisz a Lorentz, Varjas páros első alkalommal szerepelt a védelem közepén, az előbbi a találkozó előtti héten csatlakozott a csapathoz, utóbbinak ez volt az első bajnokija, melyen kilencven percet játszott! A kispadon is akadtak problémák, hisz Cipf és Szakály Dénes távozás után ezúttal Nikházi és Elek voltak, akik az előrejátékban segíteni tudnak. A másik oldalon viszont Kuttor Attila sorra hozta a támadóit, Márkvártot, Cipfet, Radót, Zimonyit, Pekár pedig be sem állt. Ott van még Bobál, Vida, Otigba, illetve a száműzött Balajti, Szatmári duó, nem vitás, egyfajta másodosztályú All Star klub ez a jelenlegi Vasas. Ez a mérkőzés is igazolta azonban, hogy sok jó képességű labdarúgó még nem alkot egy csapatot, ráadásul Pátkaiék inkább az ellenféllel voltak elfoglalva a játék helyett, huszonkétszer faultoltak, Eördöghék pedig huszonháromszor, ám a statisztika csak az utolsó percekben fordult meg. Ez a negyvenöt szabálytalanság nem tett jót a színvonalnak, ráadásul mindkét együttesnél jócskán akadtak technikai hibák, eladott labdák is. Az utóbbiakból főleg az első félidőben volt sok a vendégektől, különösen Kiss Balázstól.

A balatoniak védekezése ezúttal dicsérendő, Varjas és Lorentz magabiztosan állták a sarat, ha pedig mégis lövéssel fejeztek be egy akciót Bereczék, akkor nem találtak kaput, vagy blokkoltak a védők, Varjas az első félidőben talán góltól mentette meg ezzel együttesét. Hutvágnernek két komolyabb védeni valója volt, egy Hinora szabadrúgás, illetve egy Silye beadás utáni újabb Hinora kísérlet, ám szerencsére egyik sem követelt komoly bravúrt. Ezt a teljesítményt nem is hagyták szó nélkül a hazai szurkolók, a vendégoldalon viszont nagy volt a boldogság, remek hangulat uralkodott a szektorukban. Ez lehetett volna még örömtelibb, ám ezúttal Eördöghöt túlságosan lefoglalta a védekezés, Kiss Balázsnak pedig nem ez volt a legjobb meccse, így a Balogh, Horváth Péter párosra maradt a támadások megoldása, ami azért embert próbáló feladat. Utóbbiak sokáig nem is adtak életjelet, ám mikor Balogh és Kiss oldalt váltottak az első félidő közepén megváltozott minden, ha Balogh szembe tudott fordulni Jovával, akkor rendszerint bajba kerültek a házigazdák. Balogh három kulcspasszt is kiosztott Kiss Balázsnak, ám egyszer a beadás szerű lövését védte Jova, igaz másodszorra, majd hasonló szituációban fölé–mellé tekert, a harmadiknál pedig ajtó–ablak helyzetben a visszafutó Liatauszki blokkolta a lövését, pedig Jova már verve volt, elkésett a kifutással. Balogh is mellőzve volt eddig a tavasszal, hisz hetvenöt perc volt mindössze a lábában, így nem volt kérdéses, hogy nem fog kilencven percet a pályán tölteni. A cserék után, különösen a hosszabbítással együtt eltelt tíz–tizenöt percben pedig már csak az egy pont megszerzése lehetett cél, amit be is gyűjtöttek.

A meccs előtt a siófokiak trénere, Domján Attila arról beszélt, hogy ezzel az összeállítással mozgékonyabbá kívánta tenni az együttest, az más kérdés, hogy korábban miért nem, például legutóbb Diósgyőrben. A terv kétségkívül nem volt rossz, ám ebből a fent leírtak miatt nem sok minden valósult meg; az első félidőben azért volt egy villámgyors labdakihozatal, Polényi–Horváth–Balogh másodpercek alatt értek fel a Jova kapujához, Baloghot csak fault árán tudták megállítani a tizenhatos oldalvonalánál, a szabadrúgást pedig Deutsch fölé tekerte, a másodikban pedig Balogh már említett kiugratása Kissnek, amit elrontott. Ha ezekből több van, akkor ne maradnak gól(ok) nélkül a sárga–kékek, akik repertoárjából a távoli lövések is hiányoztak, Horváthnak volt egy, ami meg is lepte Jovát.

Merkantil Bank Liga – 24. forduló

Vasas FC – BFC Siófok 0–0

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 805 néző. Vezette: Derdák Marcell (Becséri Gergely, Ország Péter)

Vasas FC: Jova – Szivacski, Litauszki, Iyinbor, Silye – Berecz (Márkvárt, 70.p.), Hidi M., Pátkai (Zimonyi, a szünetben) – Hinora (Radó, 77.p.), Feczesin, Ihirig-Farkas (Cipf, a szünetben). Vezetőedző: Kuttor Attila.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Varjas Z., Lorentz, Deutsch B. – Krausz, Szakály A. (Medgyesi M., 84.p.) – Kiss B., Eördögh (Farkas G., 84.p.), Balogh B. (Elek B., 62.p.) – Horváth P. (Nikházi, 77.p.). Vezetőedző: Domján Attila.

Lövés, fejes: 12–5 (8–3)

Kaput eltalálta: 3–2 (2–1)

Szöglet: 3–2 (1–1)

Szabálytalanság: 22–23 (10–12)

Les: 1–0 (0–0)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila (Vasas FC): – Nem játszottunk jól és dominánsan, mint az előző két mérkőzésen, ennek ellenére megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre. Elő kell lépniük azoknak a játékosoknak, akik ezeket a helyzeteket értékesíteni tudják, mert anélkül nem fog menni. A második félidőben próbáltunk frissíteni, de a cserék nagy változást nem hoztak. A győztes gólt nem sikerült megszereznünk, pedig majdnem minden támadónk a pályára került.

Domján Attila (BFC Siófok): – Az a csapat, amelyik az Illovszky Rudolf Stadionban pontot szerez, elégedett lehet. Ettől függetlenül van bennem egy kis hiányérzet, hiszen, ha a második félidőben az átmenetekben egy kicsit pontosabbak vagyunk, akkor több lehetőséget tudtunk volna kialakítani. Nagyjából megvalósult, amit elterveztük, szervezettek, fegyelmezettek voltunk, viszont nem játszottuk le jól a létszámfölényes szituációkat. El kell ismerni, hogy ugyanúgy a Vasasnak is megvoltak a lehetőségei, tehát a mérkőzés ide is–oda is eldőlhetett volna, de úgy érzem, végül reális döntetlen született.